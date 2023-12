Żona polityka PiS zrobiła niezłe show. "Ta data zostanie każdemu w pamięci"

Debiutu Marianny Schreiber we freak fightach nie spodziewał się chyba nikt. Małżonka wysoko postawionego polityka Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera, jeszcze kilka miesięcy temu MMA nazywała patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Kiedy więc celebrytka nagle zmieniła zdanie i podpisała kontrakt z federacją Sławomira Peszki i Lexy Chaplin Clout MMA , wywołała spore poruszenie w mediach.

Zapytana przez dziennikarzy portalu "Plotek" o reakcję męża na jej debiut w świecie MMA 31-latka odpowiedziała krótko, lecz wymownie: "Mogłabym o tym opowiedzieć, jednak nie chcę popełniać błędu z przeszłości, wypowiadać się na temat swojego męża i nie przypisywać go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek" .