Marianna Schreiber choć jeszcze jakiś czas temu MMA nazywała patologią, zdecydowała się na debiut we freak fightach. Celebrytka i żona polityka PiS Łukasza Schreibera podpisała kontrakt z Clout MMA, o czym federacja poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych. 31-latka podczas rozmowy z portalem "Plotek" zapytana została o to, jak jej mąż zareagował na wieść, że jego ukochana wejdzie do oktagonu. Słowa kobiety dają do myślenia.