Przez długie lata twarzą federacji KSW był Mamed Chalidow. Pochodzący z Czeczenii i mieszkający na co dzień w Olsztynie zawodnik dla wielu stał się symbolem MMA w Polsce. Każda kolejna walka Chalidowa budziła ogromne zainteresowanie publiki - tym bardziej, że Mamed wielokrotnie serwował kibicom efektowne poddania oraz nokauty.

W ostatnich latach kibice KSW rzadziej mieli okazję obserwować Chalidowa w akcji. Zawodnik ten z czasem przyjął strategię jednego występu w roku. Jego trzy ostatnie pojedynki zakończyły się zwycięstwami. W 2022 roku Chalidow przyjął wyzwanie walki w wadze ciężkiej z Mariuszem Pudzianowskim. Bardziej doświadczony z zawodników nie uległ znacznie silniejszemu rywalowi i wykończył go w parterze już w pierwszej rundzie.

Rok później przyszła pora na widowiskowy nokaut w pojedynku ze Scottem Askhamem. W 2024 roku Chalidow dwukrotnie walczył na galach KSW. Nietypowy pojedynek bokserski z Tomaszem Adamkiem zakończył się przedwcześnie z powodu kontuzji Chalidowa. Olsztynianin wrócił jednak do zdrowia i pod koniec roku dźwignią na staw łokciowy pokonał Adriana Bartosińskiego - aktualnego mistrza KSW w kategorii półśredniej.

Trwa wyczekiwanie na powrót Mameda Chalidowa. Mistrz KSW z jasną deklaracją

Od listopada 2024 roku i wspomnianego już triumfu nad Bartosińskim Chalidow nie stoczył żadnej walki. Część z kibiców mogła czuć się tym faktem zaniepokojona - pojawiało się wszak ryzyko zakończenia kariery przez 45-letniego zawodnika. Wszelkie spekulacje przerwał jednak Wojsław Rysiewski.

Dyrektor sportowy KSW na łamach portalu "WP SportoweFakty" ogłosił, że w 2026 roku Chalidow na pewno zawalczy w federacji KSW. Zaznaczył jednak, że żadnej daty nie jest w stanie podać, prosząc przy okazji o cierpliwość w tym temacie. Jedno jest jednak pewne - Chalidow nie kończy kariery sportowej i stoczy jeszcze przynajmniej jeden pojedynek.

Chalidow w rankingu KSW w kategorii średniej zajmuje aktualnie trzecie miejsce. Czempionem w tej wadze pozostaje Paweł Pawlak, a wyżej od Mameda plasują się Piotr Kuberski oraz Michał Michalski. Zwłaszcza sytuacja tego pierwszego wydaje się priorytetowa dla organizacji. Kuberski jest posiadaczem tymczasowego pasa mistrzowskiego, przez co potencjalny pojedynek z Pawlakiem wydaje się być naturalną koleją rzeczy.

Chalidow wielokrotnie w mediach wspominał, że jednym z jego celów jest właśnie pas mistrzowski kategorii średniej. O perspektywę walki z legendą KSW zapytany został Pawlak. Panujący czempion kategorii średniej w programie Oktagon Live zdradził, że jest jak najbardziej chętny na starcie z Chalidowem. Jak wskazał, dodatkowo motywuje go fakt, że jego partner z klubu Bartosiński uległ w starciu z byłym mistrzem KSW.

- Jak miałbym szansę zmierzyć się z Mamedem, to dla mnie jest priorytet. Nie ukrywam, że ta walka mnie mega jara, tym bardziej że Adrian przegrał z Mamedem i to jest dla mnie nakręcające, jak mam być szczery. To jest coś, co mnie nakręca i daje mi kopa - stwierdził Pawlak.

W dalszej części rozmowy Pawlak stwierdził, że jest zainteresowany również pojedynkiem z Kuberskim. Jak to określił, taka walka rozstrzygnęłaby kto jest "największym skurczybykiem w Polsce". Póki co nie wiadomo nic o planach federacji KSW na następny pojedynek Chalidowa.

Mamed Chalidow Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Paweł Pawlak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW Adam Jankowski/REPORTER East News

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press