Znokautował Szpilkę, odbierze pas mistrzowi? "Każdy wie, jak się na niego szykować"

Po brutalnym nokaucie w trakcie KSW 94 na Arturze Szpilce kariera Arkadiusza Wrzoska nabrała tempa. Zwyciężył on w każdym z czterech ostatnich pojedynków w pierwszej rundzie, dokładając błyskawiczną wygraną nad Matheusem Scheffelem na KSW 100. Wrzosek od momentu dołączenia do organizacji pozostaje niepokonany, a już wkrótce do kolekcji może dołożyć pas mistrzowski.