Znany trener opowiedział mrożącą krew w żyłach historię. Pokonał szefa gangu

Załęcki będzie bił się z Arturem Szpilką. Torunianin dużym szacunkiem darzy byłego pięściarza. Jego trener również, ale, jak ma to w zwyczaju, dba o to, żeby podgrzać atmosferę przed walką i w wielu wywiadach nie szczędził cierpkich słów w kierunku "Szpili".

Okniński pokonał członka gangu obcinaczy palców

- On przyszedł kiedyś do mnie do Akademii i miał tak ponad 1,90 m, cały wytatuowany, większy ode mnie, cięższy i mówi, że mam mu płacić haracz. Wywaliłem go, udusiłem, dostał liści i kopa w dupę - powiedział Okniński, w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.