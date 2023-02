Znany raper grzmi po śmierci Murańskiego. "Obrzydliwe. Zróbcie rachunek sumienia"

Odejście "Murana" naturalnie wywołało falę reakcji oraz różnych domniemań co do okoliczności jego śmierci - licznie powielano informacje na temat jego rzekomych problemów psychicznych oraz rzekomego uzależnienia od narkotyków. Tego typu narracja wyraźnie nie spodobała się Jakubowi Flasowi, lepiej znanemu jako Kubańczyk. Raper, sam mający pewne doświadczenie w walkach MMA, wyraził bez ogródek swoje zdanie na Instagramie.

Kubańczyk ostro po śmierci Mateusza Murańskiego: Przemyślcie czasem swoje zachowanie

"Ja nie wiedziałem, że my mamy tylu świetnych psychologów, wykwalifikowanych, zaje..., co udzielają porad online, jak się okazuje, na instastory. Szczególnie w tym dniu dzisiejszym, bardzo smutnym" - rozpoczął swoją wypowiedź Kubańczyk .

"A gdzie wyście ku... byli jak ci ludzie was potrzebowali? Ha! Wtedy pewnie się śmialiście. Teraz łatwo sobie lajków nabić, nie? Tam już widzę niektóre osoby idą, tak jak Magical (DanielMagical, znany patostreamer - dop. red.), że pod każdym postem, gdzie jest zdjęcie Mateusza czy informacja o Mateuszu, to on się pojawia, żeby tylko trochę lajków zdobyć. Bardzo obrzydliwe. Zróbcie własny rachunek sumienia" - stwierdził wprost.