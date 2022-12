Znamy bohaterów dwóch pierwszych gal Babilon MMA w 2023 roku

Poznaliśmy bohaterów walk wieczoru dwóch pierwszych gal Babilon MMA w 2023 roku. 27 stycznia na gali Babilon MMA 34 w Żyrardowie Piotr Kacprzak (8-3) stanie do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa kategorii piórkowej, a jego rywalem będzie Krzysztof Mendlewski (5-2), z kolei 17 lutego na Babilon MMA 35 dojdzie do pierwszej w historii walki K-1 o mistrzowski pas organizacji Babilon MMA - Jan "Iron" Lodzik kontra Michał "Matrix" Królik. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.