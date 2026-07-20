Zmiana rywala, a teraz takie nowiny. Błachowicz potwierdza ws. przyszłości w UFC. "Szaleństwo"
Wyjaśniła się przyszłość Jana Błachowicza w UFC. Były mistrz wagi półciężkiej właśnie opublikował w sieci wpis, z którego jasno wynika, że przedłużył on swój wygasający wkrótce kontrakt z amerykańską federacją. - Każdy podpis opowiada historię - rozpoczął 43-latni zawodnik.
Kilka dni temu UFC oficjalnie potwierdziło nowego rywala, z którym zawalczy Jan Błachowicz już 1 sierpnia na gali UFC Fight Night w Belgradzie. Został nim niepokonany jak dotąd Navajo Stirling. Zawodnik zastąpi w starciu z Polakiem Bogdana Guskova, po tym jak Uzbek w ostatniej chwili zdecydował się przyjąć w zastępstwie ofertę walki wieczoru w Abu Zabi z Magomedem Ankalaevem.
Polscy kibice obawiali się, że walka "Cieszyńskiego Księcia" z Nowozelandczykiem może być jego pożegnaniem z federacją. Nic podobnego.
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Błachowicz jasno ws. przyszłości. Tego nikt się nie spodziewał
W niedzielne popołudnie Błachowicz postanowił rozwiać niepokój wśród swoich fanów i oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z amerykańskim gigantem sportów walki. Jego dotychczasowa umowa wygasłaby chwilę po zakończeniu walki ze Stirlingiem.
- Każdy podpis opowiada historię. Podpisałem kolejny nowy rozdział z UFC. Szaleństwo?!? I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć - napisał Błachowicz na Instagramie, ogłaszając parafowanie podpisu pod nową umową z UFC.
Tym samym 43-latek przedłuży swoją przygodę z UFC, która trwa nieprzerwanie od blisko 12 lat. W tym czasie Błachowiczowi udało się m.in. zostać mistrzem wagi półciężkiej, obronić pas, a także stoczyć 22 walki - 12 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek.
Na ten moment Polak nie zdradził zbyt wielu szczegółów nowej umowy. Niewykluczone, że stoczy w UFC jeszcze więcej niż dwie walki. Należy jednak pamiętać, że dzięki swojej długoletniej karierze Błachowicz już zyskał status jednej z legend federacji.