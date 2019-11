Weili Zhang (20-1) już w przyszłym roku stanie do pierwszej obrony pasa kategorii słomkowej i wygląda na to, że zmierzy się z byłą mistrzynią Joanną Jędrzejczyk (16-3). Chinka zmieniła zdanie i jest już chętna na pojedynek z Polką, ale również jest pewna siebie co do wyniku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jędrzejczyk: Boom zaczął się w 2017 roku po walce z Andrade. Wideo INTERIA.TV

- Wydaje mi się, że przez cały czas jest wkurzona, a jej emocje wpędzają ją w kłopoty. Jest gotowa teraz ze mną walczyć, ale był też czas, kiedy nie chciała pojedynku ze mną. Jestem gotowa w każdej chwili na bitwę. Niech zadzwoni do mojego menedżera i Dany'ego (White'a, szefa UFC - przyp. red.), a my będziemy gotowi i możemy walczyć nawet w przyszłym tygodniu - powiedziała Zhang.



- Zawsze staram się zakończyć walkę tak szybko, jak tylko to jest możliwe. Widzę to tak, walka kończy się w pierwszej lub drugiej rundzie. Myślę, że Joanna ma świetne umiejętności, jest silna, ale wierzę, że dzięki mojemu przygotowaniu jestem gotowa pokonać ją gdziekolwiek - dodała Chinka.