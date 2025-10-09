Zgotowali Gamrotowi piekło w Brazylii. "Nie wyjdziesz żywy". Jest nagranie

Fani Mateusza Gamrota już zacierają ręce na myśl o nadchodzącym starciu "Gamera" podczas gali UFC w Rio de Janeiro. Początkowo z Charlesem Oliveirą miał zmierzyć się Rafael Fiziev, jednak kontuzja sprawiła, że ostatecznie do Polak wejdzie do klatki. Nie będzie miał jednak łatwego zadania.

Nie jest tajemnicą, że w roli faworyta stawiany jest legendarny Brazylijczyk, który dodatkowo będzie walczyć przed swoją publicznością. O tym, jak bardzo zdeterminowani w dopingu są rodacy Oliveiry, Gamrot przekonał się już na otwartym treningu.

Gamrot przeżył piekło w Brazylii. Wystarczyło, że się pojawił. Jest nagranie

Kiedy tylko "Gamer" pojawił się na scenie, która znajdowała się w jednym z centrów handlowych, od razu przywitały go gwizdy. To jednak był dopiero początek, bo chwilę później pojawiły się okrzyki.

Fani sportów walki, którzy pojawili się na otwartym treningu, skandowali w kierunku Gamrota słowa "Uh, vai morrer!", co można tłumaczyć jako "umrzesz" lub "nie wyjdziesz stąd żywy".

Polak nie tylko nic nie robił sobie z zachowania tłumu, ale także odpowiadał szerokim uśmiechem, machaniem rękami w geście zachęcającym do dalszej aktywności, a także ukłonami.

Pewność siebie Polaka nie zbiła jednak Brazylijczyków z tropu. Kiedy tylko "Gamer" podnosił się na równe nogi po kolejnych akcjach w parterze, w towarzystwie Borysa Mańkowskiego, od razu podnosiły się gwizdy i buczenie. Również po krótkim wywiadzie, jakiego Polak udzielił na koniec show.

- Kocham Was. Uwielbiam taką energię, zachowajcie ją na sobotni wieczór. To będzie prawdziwa wojna i wielka rozrywka. Jak mówiłem - Charles to jeden z najlepszych zawodników, ale tym razem jest czas Gamrota - wypalił jeszcze Polak do mikrofonu, podsycając reakcję tłumu.

Walka Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą odbędzie się w nocy z soboty na niedziele czasu polskiego. Relacja tekstowa z tego pojedynku prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

