Zgarnął milion złotych na gali FAME MMA. A teraz taki cios, gwiazdor nie wytrzymał

Michał "Wampir" Pasternak ma na swoim koncie występy w takich organizacjach jak Wotore, OKTAGON MMA, Profesjonalna Liga MMA czy singapurskie ONE Championship. 41-latek wciąż pozostaje aktywnym zawodnikiem, ale od wielu lat spełnia się już w bardziej freakowej odsłonie sportów walki.

Popularny "Wampir" toczy regularne pojedynki w oktagonie organizacji FAME MMA, dla której stoczył łącznie dziewięć pojedynków. Gwiazdor zwyciężał aż w ośmiu z nich, a jedyną porażkę zaliczył w starciu z byłym zawodnika UFC oraz KSW - Normanem Parke.

Gwiazdor podsumował zwycięzcę miliona złotych na FAME MMA. "Nie jest dobry"

W ostatnim czasie Michał Pasternak udzielił wywiadu na kanale "Za ciosem". Były zawodowiec w trakcie rozmowy wypowiedział się na temat kilku swoich potencjalnych rywali. Szczególne słowa padły w kontekście Kamila "Taazego" Mataczyńskiego, zwycięzcy miliona złotych na FAME MMA 22: Ultimate.

- "Taazy" mądrze prowadzi tę swoją karierę i próbuje sobie dobierać takich przeciwników, z którymi ma duże szanse do tego, żeby wygrać. Ostatnio sobie dobrał "Araba", ale skończyło się, jak się skończyło, no bo "Taazy" nie jest taki dobry. On może być dobry na tle jakichś tam freaków, którzy są przeciętni, bo tych mocniejszych on sobie nie brał. Taazy, pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że kiedyś zawalczymy i zobaczysz - powiedział Pasternak.

41-latek uważa, że "Tazzy", którego bilans walk we freakach to kilkanaście zwycięstw i jedna porażka, dobiera sobie łatwych rywali. Były zawodowiec wskazuje, że z chęcią wszedłby do oktagonu z Mataczyńskim, aby przekonać się "czy influencer jest coraz lepszy, czy on coraz gorszy".

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Niewykluczone, że organizacja zdecyduje się przyjrzeć możliwości zestawienia dwóch wspomnianych zawodników i zawalczą oni na jubileuszowej gali organizacji.

