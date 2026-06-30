Zgarnął 500 tys. złotych, wciąż chce więcej. Głośna deklaracja Polaka

Majowa gala FAME MMA 31 z pewnością na długo zapadnie w pamięci Alana "Alanika" Kwiecińskiego. Legendarny zawodnik federacji po trzech wyrównanych starciach w turnieju "Fight Club" sięgnął po nagrodę główną w wysokości 500 tys. złotych. Tym samym 33-latek na zawsze zapisał się w historii organizacji, dołączając do wąskiego grona turniejowych triumfatorów.

Szczęśliwa historia Kwiecińskiego mogła mieć jednak zupełnie inny finał. Zawodnik jeszcze przed galą zapowiadał, że poważnie zastanawia się nad zakończeniem kariery w przypadku przegranej w pierwszej walce z Pawłem Bombą. Tak się finalnie nie stało, a popularny Alanik już myśli o kolejnych wyzwaniach. I to jakich.

Hitowy rewanż na horyzoncie? Legenda FAME kusi KSW po transferze rywala

Kwieciński w ostatnim czasie udzielił wywiadu Hubertowi Mściwujewskiemu z kanału "MMA - bądź na bieżąco", a w jego trakcie padło sensacyjne pytanie do zawodnika o potencjalny występ w KSW. Nie tak dawno nowym nabytkiem profesjonalnej organizacji MMA został Dominik Zadora, który mierzył się z freak fighterem na gali FAME MMA Friday Arena. Walka zakończyła się wówczas zwycięstwem "Alanika", ale ten wskazuje, że nie miałby najmniejszego problemu w podjęciu się rewanżu z dawnym rywalem. Kluczowa przy tym okazuje się także świadomość, jak wielkim podmiotem na rynku jest KSW.

- Był (Piotr) Lisek... Jestem, KSW jestem, czekam na telefon. Chciałbym sobie odhaczyć taką jedną walkę. Wiadomo, KSW, sądzę, nie zapłaci mi takich pieniędzy jak w FAME, ale żeby sobie odhaczyć taką walkę, powiedzieć: "Byłem, zawalczyłem". Tak jak na Stadionie Narodowym, bardzo mało zawodników może sobie wpisać coś takiego w CV. (...) Fajnie sobie coś takiego odhaczyć - powiedział Kwieciński.

Na ten moment KSW nie odniosło się w żaden sposób do słów freak fightera, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Niewykluczone, że federacja przeanalizuje możliwość wypożyczenia zawodnika z FAME MMA. Głośny rewanż pomiędzy Kwiecińskim a Zadorą z pewnością mógłby przyczynić się do zwiększenia sprzedaży jednej z przyszłych gal organizacji.

Alan "Alanik" Kwieciński instagram.com/alan.kwiecinski92/ materiały promocyjne

Alan Kwieciński i Piotr Pająk przed galą FAME MMA 8, 20.11.2020 r. Tomasz Radzik East News

Alan Kwieciński, BMW M5 (w kółku) Instagram/FAME MMA materiały promocyjne





INTERIA.PL