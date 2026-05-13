Zdobyła mistrzostwo świata, a teraz może zawalczyć na FAME MMA. To byłby absolutny hit

FAME MMA w obliczu spadku zainteresowania freak fightami musi szukać rozwiązań, które pomogą podtrzymać swoją obecną pozycję na rynku i ponownie przyciągnąć znużonego widza. Powiew świeżości w szeregach organizacji z pewnością zapewniłyby nowe twarze.

W ostatnim czasie na jedną z gwiazd FAME MMA wyrósł Michał "Matrix" Królik gwarantujący niezwykle efektowne sportowe starcia. Wydaje się, że federacja może ponownie skręcić bardziej w stronę profesjonalnego sportu i zakontraktować do hitowego starcia z Martą "Linkimaster" Linkiewicz mistrzynię świata K-1 WAKO z 2025 r. Julię Stasiuk.

Nie do wiary, kto może zawalczyć na FAME MMA. Mistrzyni świata na oku federacji

Podczas wtorkowej transmisji na "Kanale Sportowym" prowadzący programu "Freak Show" Maciej Turski i Hubert Mściwujewski gościli w studiu Michała "Boxdela" Barona. W pewnym momencie rozmowy z włodarzem FAME MMA pojawił się temat wspomnianej Stasiuk.

- Julka Stasiuk. Ona jest taka, że ona jest bitna. I ona do bitki jest skora. Generalnie też mi się wydaje, że ona nawet na programach by była taka, żeby dała się... (...) Ona w K-1 przecież była kilkunastokrotnie mistrzem Polski. To nawet takie wyzwanie sportowe dla "Linki" [Marty Linkiewicz], która wiadomo, że musi dostać jakąś dziewczynę w K-1, która jest mocna. Też jest młoda. Takie ciekawe mi się to wydaje. Zobacz, ona ma 30 lat i aż 16 razy była mistrzynią Polski - zaproponował angaż zawodniczki Maciej Turski.

"Boxdel" na bieżąco komentował propozycję dziennikarza i przyznał, że jego zdaniem Stasiuk rzeczywiście mogłaby zaciekawić fanów freak fightów. - Ona chyba też jest w miarę medialna, bo ja widziałem, że ona miała też jakieś zdjęcia - odparł początkowo. - Widzom by się chyba spodobała, bo jeszcze chyba jest ładna - dodał po chwili.

Co ciekawe, Stasiuk zdążyła już się nawet odnieść do dyskusji na jej temat. Zawodniczka opublikowała na swoim Instagramie fragment nagrania, w którym mówiono o niej w programie. Kobieta nie powstrzymała się również przed krótkim komentarzem. Dodała do instastories ikonę banknotów wraz ze znakiem zapytania, co może bezpośrednio oznaczać: "Za ile?". Niewykluczone więc, że przy odpowiedniej ofercie finansowej zdecyduje się zawalczyć w FAME MMA.

