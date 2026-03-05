!criticalCSS &&

Zdecydowany ruch Gamrota. Zawodnik zapowiedział kluczową decyzję ws. UFC. "Najwyższy czas"

Patryk Górski

Patryk Górski

Mateusz Gamrot zawalczy 11 kwietnia na gali UFC 327 w Miami z Estebanem Ribovicsem. Najlepszy polski zawodnik wagi lekkiej podczas rozmowy w "Kanale Sportowym" zdradził, dlaczego zgodził się na pojedynek z rywalem spoza TOP 15 rankingu swojej kategorii wagowej. Popularny "Gamer" postawił sprawę jasno. - Jak będziesz wybrzydzał, nie będziesz brał walki, to szybciutko wylecisz z UFC - powiedział. Nie zabrakło także deklaracji o ogromnej zmianie w jego karierze.

Mateusz Gamrot bez koszulki przemawia do mikrofonu podczas oficjalnego wydarzenia UFC, obok dwóch mężczyzn.
Mateusz GamrotEd Mulholland/Zuffa LLCGetty Images

Mateusz Gamrot jest jednym z najlepszych zawodników kategorii lekkiej w UFC. Polak zajmuje w jej rankingu wysokie 7. miejsce, ustępując kluczowych lokat jedynie takim gwiazdom federacji, jak Paddy Pimblett, Max Holloway, Charles Oliveira czy Justin Gaethje.

Dramat polskiego mistrza świata juniorów. Przez chorobę mógł zakończyć karierę

Popularny "Gamer" w 2025 r. toczył także jedną z najważniejszych walk w swojej dotychczasowej karierze z Charlesem Oliveirą w Rio de Janeiro. Gamrot zastąpił w starciu wieczoru z legendarnym Brazylijczykiem Rafaela Fizieva, który wypadł z niego ze względu na odniesioną kontuzję kolana. Mimo przegranej Polak zyskał w oczach federacji jako zawodnik, który nie boi się żadnych wyzwań, w tym takich podjętych na ostatnią chwilę.

Tak wygląda UFC od środka, Gamrot zdradza szczegóły. Polak musi podjąć kluczową decyzję

Już 11 kwietnia Gamrot ponownie wejdzie do oktagonu UFC podczas gali w Miami, gdzie na co dzień trenuje w klubie American Top Team. Rywalem Polaka będzie zawodnik konkurencyjnego Kill Cliff, Esteban Ribovics. Starcie między panami jest o tyle niekorzystne dla "Gamera", że Argentyńczyk znajduje się poza pierwszą piętnastką rankingu. Oznacza to, że ich pojedynek najprawdopodobniej odbędzie się w ramach karty wstępnej wydarzenia.

Podczas rozmowy w "Kanale Sportowym" Gamrot zdradził, że przyjął walkę ze względu na to, że jest profesjonalistą, ale wspomniał również o pewnym schemacie działania UFC wobec "wybrednych" zawodników. Organizacja ma wymagać większej dyspozycji do pojedynków, nawet tych z niżej notowanymi rywalami. - Jak będziesz wybrzydzał, nie będziesz brał walki, to szybciutko wylecisz z UFC - zapewnił.

-Skoro przegrałem już kilka walk i dałem kilka decyzji, to teraz trzeba zmienić trochę kierunek, żeby odbudować swoje nazwisko w organizacji. Dając nudne walki, można szybko wypaść z organizacji czy z rankingu. Jestem tego świadomy. Mam 35 lat i myślę, że to najwyższy czas, żeby zmienić kierunek na widowiskowość - dodał.

Zobacz również:

Dana White, Donald Trump
MMA

Szef UFC jasno ws. karty walk gali pod Białym Domem. Trump będzie zachwycony. "Jest gotowa"

Patryk Górski
Patryk Górski

Oprócz tego Polak wskazał wcześniej, że od pewnego czasu sędziwie w organizacji nie zwracają przy werdyktach tak dużej uwagi na elementy zapaśnicze. Gamrot ogłosił zatem, że czeka go kluczowa decyzja w karierze, ponieważ planuje on zdecydowanie rozszerzyć swój arsenał i zmienić styl walk na taki oparty też o mocną stójkę, a nie jedynie popularny parter.

- UFC już przestało zwracać uwagę na zapaśników. Sędziowie też przestali zwracać uwagę na zejścia, na walki bardziej parterowo-zapaśnicze, więc ja też mocno się skupiam, żeby urozmaicić tę walkę i pójść w drugą stronę. [...] Staram się walczyć przekrojowo. Otworzyłem głowę nie na jedną rzecz, tylko na wszechstronność i mam nadzieję, że zadziała to teraz w walce. Wszystko robię, żeby tak było - powiedział.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, w jaki sposób zaowocuje wspomniana decyzja Polaka o zmianie stylu na bardziej wszechstronny. Należy jednak pamiętać, że Gamrot nie rezygnuje całkowicie z walki w parterze, a jedynie chce urozmaicić spektrum swoich technik, aby być bardziej interesującym zawodnikiem z perspektywy UFC.

Dwie uśmiechnięte osoby stoją obok siebie w eleganckim wnętrzu z niebieskimi ścianami i rośliną w tle, kobieta zaciśniętą pięścią pozuje w geście siły.
Mateusz Gamrot i Joanna JędrzejczykMichal WozniakEast News
Mateusz Gamrot
Mateusz GamrotMike Roach / ContributorAFP
Islam Machaczew i Mateusz Gamrot
Islam Machaczew i Mateusz GamrotGIUSEPPE CACACE / AFPAFP
Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiekPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja