Zbigniew Bartman zawalczy z Wilfredo Leonem? Były siatkarz odpowiada

To zostało źle zrozumiane. Nic do niego nie mam jako człowieka. Nawet grałem z nim w turnieju pucharu Kataru, także wszystko spoko. Nie odbieram mu jego polskości, bo wiem, że ma nasz paszport, żonę Polkę, cieszę się, że docenił nasz kraj i chce tu żyć. Jednakże sport rządzi się swoimi prawami. Jak występowałeś już w reprezentacji jakiegoś kraju, to nie masz prawa grać w innej. (...) To nie tyczy się tylko Leona, bo inne reprezentacje też tak robią. Tego przepisu brakowało w siatkówce, że zawodnicy, którzy grali w seniorskiej kadrze danego kraju, nie mają prawa grać dla innego. Potem dochodzi do takich sytuacji, że Leon, który grał przeciwko mnie, Bartoszowi Kurkowi, Piotrowi Nowakowskiemu, teraz nagle gra w naszej reprezentacji

~ wytłumaczył.