Zawrzało przed walką McGregora. Uderzył rywala, musiała wkroczyć ochrona

Powrót Conora McGregora po kilku latach przerwy to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w świecie MMA. Już wydawało się, że Irlandczyk nie zawalczy więcej w oktagonie, ale ostatecznie doszło do pozytywnego zwrotu akcji dla kibiców. Dana White wybrał mu zresztą zacnego rywala, ponieważ w przeciwnym narożniku stanie równie szanowany za oceanem Max Holloway. Obaj panowie są ikonami amerykańskiej organizacji i na pewno dadzą niemałe show.

Za nimi już zresztą pierwsza "konfrontacja". Na razie mowa o słowach. Organizatorzy zorganizowali promującą wydarzenie konferencję prasową. "Zniszczę Maksa. Wyeliminuję Maksa. Mój ostatni przeciwnik wciąż jest w szeregach UFC. Wszyscy moi pozostali rywale odeszli. Max jest ostatnim, który pozostał, a w sobotę wieczorem zostanie wyeliminowany na zawsze" - powiedział Irlandczyk. "Mam nadzieję, że umie pływać. Utopię mu tyłek" - zripostował Hawajczyk, cytowany przez "alohastatedaily.com".

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Następnie doszło do długo wyczekiwanych scen, a więc spotkania twarzą w twarz. Nakręcony tuż przed rywalem stanął zwłaszcza Conor McGregor. Najpierw zdjął oponentowi okulary przeciwsłoneczne, by kilka sekund później delikatnie go uderzyć. Na szczęście w porę zareagowała ochrona, która zastopowała potencjalną dalszą konfrontację. Gdyby doszło do większych rękoczynów, nadchodząca walka w czarnym scenariuszu mogłaby zostać nawet odwołana.

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"O mój Boże" - ekscytował się profil Championships Rounds na platformie X, przedstawiając krótkie wideo z całej akcji. "McGregor kontra Holloway, na żywo już w sobotę (miejscowego czasu - dop.red.)" - pochwalił się również Dana White, dumny szef amerykańskiego giganta, dołączając film ze swojej perspektywy. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 3:00. Walka wieczoru powinna odbyć się więc około 5:00. Wszystko zależy od przebiegu poprzedzających ją konfrontacji. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

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Conor McGregor Jorge Guerrero / AFP AFP

Conor McGregor Jim Watson / AFP AFP

Conor McGregor Patrick T. Fallon / AFP AFP





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