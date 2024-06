Zawodnik MMA w rękach policji. Poważne oskarżenia, prawie pewne dożywocie

Organizacja BELPOL twierdzi, że osoby o podobnym życiorysie do Sciapana K. mają większe szanse na to, by zostać zwerbowane przez rosyjskie służby. Sciapan K. znany również pod pseudonimem "Polak" występował na takich galach jak "Europejska M-1 Bitwa" i "M-1 BFC 13 Mińsk Fight". Zawodnik MMA urodzony w 1987 roku nie zaskarbił sobie większej popularności w środowisku sportowym.