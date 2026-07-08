Zawodnik MMA Mamed Ch. skazany
Znany zawodnik mieszanych sztuk walki Mamed Ch. został skazany na półtora roku więzienia za między innymi paserstwo luksusowych aut. Informacje potwierdziła Polska Agencja Prasowa. Wyrok ws. sportowca oraz innych oskarżonych zapadł w środę w sądzie w Tarnowskich Górach. Nie jest prawomocny i przysługuje od niego odwołanie.
Jak podała PAP, oprócz kary więzienia nałożona została grzywna. Jej wysokości wyniosła 280 tys. złotych. O wyroku jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF.
Zarzuty dotyczyły spraw z 2016 i 2017 roku. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach i Polsce, a potem sprzedawane m.in. w Olsztynie oraz Warszawie.
W środowym wyroku była też mowa o znieważeniu i naruszeniu nietykalności policjantów w Olsztynie osiem lat temu. Sąd uznał również, że Mamed Ch. kierował działaniami zmierzającymi do zniszczenia dwóch samochodów w Rybniku w kwietniu 2017 r.
Mamed Ch. skazany. Wyrok nie jest prawomocny
Akt oskarżenia przeciwko 17 osobom, w tym Mamedowi Ch., trafił do sądu w Tarnowskich Górach w 2021 roku. Postępowanie miało swój początek na Słowacji w 2017 r. Później sprawę przejęła polska prokuratura, a w 2018 r. trafiła ona do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Co ważne, środowy wyrok sądu jest nieprawomocny i skazanym przysługuje odwołanie.
Mamed Ch. jest jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych zawodników w historii polskiego MMA. W zawodowym oktagonie stoczył 49 pojedynków, z czego aż 38 wygrał, w tym 17 przez nokaut.
Ch. do Polski trafił w 1997 roku. 13 lat później otrzymał polskie obywatelstwo.