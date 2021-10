20 sierpnia bieżącego roku Thornton wziął udział w walce odbywającej się w ramach federacji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Jego przeciwnikiem był wówczas Dillon Cleckler, a formuła zakładała pojedynek na gołe pięści.

W pewnym momencie Cleckler wyprowadził w kierunku swojego oponenta potężny lewy sierpowy, który nie chybił celu - Thornton został znokautowany i przy upadku jego ciało ułożyło się niestety w taki sposób, że uderzył on czołem prosto w ring.



Justin Thornton był sparaliżowany po walce

Był to czynnik decydujący, który sprawił, że 38-latek znalazł się w szpitalu w poważnym stanie. Miał on doznać urazu rdzenia kręgowego, który doprowadził do paraliżu i sprawił, że Thornton musiał oddychać przy użyciu respiratora.



"Dzisiejszego ranka zostaliśmy zasmuceni wiadomością o odejściu jednego z naszych zawodników, Justina Thorntona. (...) Dołączamy do reszty społeczności sportów walki, przesyłając najgłębsze kondolencje jego rodzinie i bliskim" - stwierdził Dave Feldman, przewodniczący BKFC, cytowany przez "Daily Telegraph". Dla Thorntona walka z Clecklerem była pierwszym pojedynkiem w ramach federacji.



Reklama

Wcześniej zawodnik ten próbował swoich sił w różnych formułach MMA. Na swoim koncie miał sześć zwycięstw i 18 porażek. Walczył m.in. z Chase'em Shermanem i Waltem Harrisem.

Zdjęcie Znicz - zdj. ilustracyjne / 123rf / 123RF/PICSEL

PaCze