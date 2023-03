- W jego teamie taki pomysł powstał. Na początku mówię: "Co, ale w ogóle jak?". Zacząłem sobie kalkulować i mówię: "No, byłoby to naprawdę dobre posunięcie". Jest to ciekawa opcja do rozważenia. U nas czegoś takiego nie było, ale i na świecie chyba tylko jeden zawodnik próbował zdobyć trzy pasy. Więc jeżeli to by się Salahdinowi udało, to byłby ewenement na skalę światową - powiedział w rozmowie z Arturem Mazurem.