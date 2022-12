Zawodnik High League srogo ukarany! Straci połowę wypłaty

High League 5: Sobierajski srogo ukarany

- Jestem troszkę rozczarowany tym, że nie udało Ci się zrobić wagi. Rozumiem kilogram, dwa, ale pięć to jest trochę za dużo. Tym bardziej, że robisz te rekordy Guinnessa. Z tego powodu jest mi trochę przykro, ale z szacunku do federacji i moich obserwatorów, którzy chcieli mnie zobaczyć, to tę walkę wziąłem - powiedział Kamil Hassan.

- No powiem tak, będę musiał te 50% odzyskać czyli wygrać tą walkę szybciej niż zakładałem - zaznaczył Sobierajski. Za takie przestrzelenie limitu organizacja zabierze "Rekordziście" aż połowę wypłaty i dołoży do gaży "Hassiego".

- No my z Kamilem wiemy jaka była sytuacja z wagą. To nie jest tak, że mi nie chciało się jej robić. To są takie kwestie, których nie możemy poruszać publicznie. Ja Kamila za to przeprosiłem, on przyjął przeprosiny. Zgodził się na walkę, więc walczymy - dodał.