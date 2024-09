Zawodnik FAME MMA pobity, kopnięto go w głowę. Wszystko się nagrało

Olejnik postanowił również zareagować w mediach społecznościowych. Był wściekły, co pokazał tonem, w jakim opisał całe zdarzenie. Dopóki w sieci nie pojawiło się nagranie, influencerowi nie wierzono na słowo. Doszło później do wymiany zdań w ramach InstaStories między Olejnikiem a Truemanem.

Nagrania ze zdarzenia obiegły już sieć. Pojawiły się dwie perspektywy, które pokazują konkretny moment zajścia. Wideo zobaczył również Marcin Najman, który postanowił skomentować je ze swojej perspektywy. "Ten wielki łeb, który kopnął Olejnika leżącego na ziemi w głowę, powinien być przez wszystkich scancelowany i po prostu absolutna persona non grata. No jak można kopnąć człowieka, który leży na ziemi nieprzygotowany, w głowę?! Przecież on go, k***a, zabić mógł" - mówił "El Testosteron".