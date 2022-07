Zawodniczka z KSW porównuje Fame MMA do aktorstwa "Kompletnie bez sensu"

Anita Bekus to zawodniczka MMA, a wcześniej bikini fitness

"Za bardzo nie interesuje się Fame MMA, niech tam sobie robią co chcą. Nie przeszkadza mi, że ta federacja istnieje, bo ja skupiam się na swoich sprawach, a nie tym co robią inni" - napisała Bekus w odpowiedzi na pytanie jednego z fanów.

Pochodząca z Bydgoszczy była uczestniczka konkursów bikini fitness stwierdziła także "Tak samo nie boli mnie to, że zawodnicy tacy zarabiają więcej. Bo to nie jest zawodowe MMA tylko rozrywka. To tak samo jakbym się denerwowała, że aktorzy zarabiają więcej. Kompletnie bez sensu" - dodała.