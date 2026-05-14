Zawalczy o pas mistrzowski KSW. FAME MMA oferowało jej fortunę. "Rozważałam"

Wiktoria Czyżewska już za kilka dni stanie przed życiową szansą zdobycia pasa kategorii koguciej. Podczas gali KSW 118, 16 maja, w Kaliszu młoda polska gwiazda MMA zmierzy się z powracającą do federacji Sarą Luzar-Smajić. Pojedynek pań zapowiada się niezwykle emocjonująco, bowiem obie prezentują naprawdę efektowny styl walki.

W ośmiu dotychczasowych profesjonalnych pojedynkach Czyżewska tylko raz musiała uznać wyższość rywalki, a aż pięciokrotnie kończyła swoje walki już w 1. rundzie poprzez nokauty. Chorwatka natomiast w dziewięciu oficjalnych starciach zanotowała sześć zwycięstw i trzy porażki. Jej ostatni występ na FNC 26 okazał się na tyle ciekawy, że otrzymała wówczas nagrodę za najlepszą walkę wieczoru na gali.

22-latka z KSW mogła zgarnąć fortunę. Za wypłatę z FAME MMA kupiłaby mieszkanie

Na niespełna tydzień przed galą Czyżewska udzieliła wywiadu Arturowi Mazurowi z "WP SportoweFakty". W trakcie rozmowy prowadzący dość niespodziewanie zapytał ją o propozycję, którą miała otrzymać od FAME MMA. Okazuje się, że między nią a freak fightową federacją toczyły się pewne rozmowy kontraktowe. Jej rywalką miała być Marta "Linkimaster" Linkiewicz, a za wypłatę 22-letnia zawodniczka KSW mogłaby kupić... mieszkanie w Radomiu lub Kielcach.

- Jeżeli nie miałabym wyjścia, chciałabym dobrze zarabiać, to pewnie też bym się skłoniła, żeby tam pójść, jak wielu sportowców, po łatwe pieniądze - powiedziała. - Rozważałam [tę ofertę]. (...) Głównie chodziło o Martę Linkiewicz i to, żebym się z nią biła pewnie w K-1 w małych rękawicach. Kupiłabym mieszkanie w Radomiu albo w Kielcach - zdradziła szczegóły.

Zanim z ust Czyżewskiej padły słowa o FAME MMA, wypowiedziała się ona bardziej ogólnie o całym zjawisku freak fightów. Nie zabrakło przy tym pewnej krytyki. Wskazała również, że KSW nie zgodziłoby się na jej wypożyczenie w takie miejsce.

- Były te jeszcze wszystkie freakowe fajne organizacje. Federacja by się nie zgodziła na to, żebym tam poszła. To jest trochę droga w jedną stronę. Dostajesz te pieniądze, ale musisz się także liczyć z konsekwencjami, które są bolesne. Przede wszystkim są bolesne dla twojej głowy, bo sama walka to nie jest nic nadzwyczajnego bić się z freakiem, który prezentuje nawet trochę lepszy poziom sportowy. To, co dzieje się za kulisami i na konferencjach, to są rzeczy, które bardzo długo zostają w głowie. (...) Często oglądając te walki i te konferencje, to jednak wątpię w ludzi bardziej niż w same pojedynki. Jest to przykre - dodała.

Wiele wskazuje zatem na to, że temat Czyżewskiej w FAME MMA na ten moment jest zamknięty. Niewykluczone jednak, że w przyszłości weźmie ona udział we freakowym zestawieniu. Przypomnijmy, że od pewnego czasu samo KSW bardziej otworzyło się na tego typu formułę, organizując walkę Adama "AJ" Josefa z Piotrem Liskiem.

KSW 91: Wiktoria Czyżewska - Petra Castkova

Marta "Linkimaster" Linkiewicz, F2F podczas ceremonii ważenia

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA

