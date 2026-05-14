Zawalczy o pas mistrzowski KSW. FAME MMA oferowało jej fortunę. "Rozważałam"

Patryk Górski

Tym ruchem FAME MMA mogłoby wstrząsnąć całym rynkiem sportów walki w Polsce. Pretendentka do tytułu mistrzyni KSW w wadze koguciej, Wiktoria Czyżewska, zdradziła w rozmowie z "WP SportoweFakty", że otrzymała od freak fightowej federacji niezwykle lukratywną ofertę. Padło nazwisko potencjalnej rywalki. Za wypłatę 22-latka kupiłaby... mieszkanie.

Wiktoria Czyżewska w sportowym stroju, blond włosy, uniesione pięści, na tle logotypów na niebieskiej ściance.
Wiktoria Czyżewska — Tomasz Kudala / PressFocus / NEWSPIX.PL

Wiktoria Czyżewska już za kilka dni stanie przed życiową szansą zdobycia pasa kategorii koguciej. Podczas gali KSW 118, 16 maja, w Kaliszu młoda polska gwiazda MMA zmierzy się z powracającą do federacji Sarą Luzar-Smajić. Pojedynek pań zapowiada się niezwykle emocjonująco, bowiem obie prezentują naprawdę efektowny styl walki.

W ośmiu dotychczasowych profesjonalnych pojedynkach Czyżewska tylko raz musiała uznać wyższość rywalki, a aż pięciokrotnie kończyła swoje walki już w 1. rundzie poprzez nokauty. Chorwatka natomiast w dziewięciu oficjalnych starciach zanotowała sześć zwycięstw i trzy porażki. Jej ostatni występ na FNC 26 okazał się na tyle ciekawy, że otrzymała wówczas nagrodę za najlepszą walkę wieczoru na gali.

Na niespełna tydzień przed galą Czyżewska udzieliła wywiadu Arturowi Mazurowi z "WP SportoweFakty". W trakcie rozmowy prowadzący dość niespodziewanie zapytał ją o propozycję, którą miała otrzymać od FAME MMA. Okazuje się, że między nią a freak fightową federacją toczyły się pewne rozmowy kontraktowe. Jej rywalką miała być Marta "Linkimaster" Linkiewicz, a za wypłatę 22-letnia zawodniczka KSW mogłaby kupić... mieszkanie w Radomiu lub Kielcach.

- Jeżeli nie miałabym wyjścia, chciałabym dobrze zarabiać, to pewnie też bym się skłoniła, żeby tam pójść, jak wielu sportowców, po łatwe pieniądze - powiedziała. - Rozważałam [tę ofertę]. (...) Głównie chodziło o Martę Linkiewicz i to, żebym się z nią biła pewnie w K-1 w małych rękawicach. Kupiłabym mieszkanie w Radomiu albo w Kielcach - zdradziła szczegóły.

Zanim z ust Czyżewskiej padły słowa o FAME MMA, wypowiedziała się ona bardziej ogólnie o całym zjawisku freak fightów. Nie zabrakło przy tym pewnej krytyki. Wskazała również, że KSW nie zgodziłoby się na jej wypożyczenie w takie miejsce.

- Były te jeszcze wszystkie freakowe fajne organizacje. Federacja by się nie zgodziła na to, żebym tam poszła. To jest trochę droga w jedną stronę. Dostajesz te pieniądze, ale musisz się także liczyć z konsekwencjami, które są bolesne. Przede wszystkim są bolesne dla twojej głowy, bo sama walka to nie jest nic nadzwyczajnego bić się z freakiem, który prezentuje nawet trochę lepszy poziom sportowy. To, co dzieje się za kulisami i na konferencjach, to są rzeczy, które bardzo długo zostają w głowie. (...) Często oglądając te walki i te konferencje, to jednak wątpię w ludzi bardziej niż w same pojedynki. Jest to przykre - dodała.

Wiele wskazuje zatem na to, że temat Czyżewskiej w FAME MMA na ten moment jest zamknięty. Niewykluczone jednak, że w przyszłości weźmie ona udział we freakowym zestawieniu. Przypomnijmy, że od pewnego czasu samo KSW bardziej otworzyło się na tego typu formułę, organizując walkę Adama "AJ" Josefa z Piotrem Liskiem.

