Zaskoczenie przed galą KSW w Czechach. Polscy weterani staną naprzeciw siebie

Daniel Omielańczuk jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich wojowników wagi ciężkiej. Reprezentant WCA Fight Team ma na zawodowym koncie aż 41 stoczonych pojedynków, z których 27 wygrał.





W swojej długiej sportowej historii Omielańczuk przez kilka lat walczył i wygrywał w organizacji UFC. Poza Polską toczył boje w Anglii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Rosji, Azerbejdżanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Ukrainie.

Rywalizował z topowymi zawodnikami wagi ciężkiej na świecie. W sportowym CV ma walki między innymi z Curtisem Blaydesem, Stefanem Struve czy Aleksiejem Olejnikiem. Daniel w KSW stoczył do tej pory cztery pojedynki. Ostatni raz walczył podczas gali KSW 75, kiedy to pokonał Michala Martínka.

Michał Kita, podobnie jak Daniel Omielańczuk, zebrał pokaźne doświadczenie w zawodowym MMA. Zabrzanin rozpoczął przygodę z MMA już w 2006 roku i od tamtej pory stoczył 37 zawodowych pojedynków w ringach i klatkach na całym świecie. "Masakra" w karierze wygrywał między innymi z takimi zawodnikami jak Alexey Oleynik, Ricco Rodriguez czy Valentijn Overeem.

KSW 77. Jakub Wikłacz z pasem mistrzowskim! WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

W KSW 42-latek dwukrotnie nieudanie próbował sięgnąć po tytuł mistrzowski. Reprezentant MMAsakra Gym walcząc na KSW 79 będzie chciał powrócić na drogę zwycięstw po dwóch przegranych, które zanotował w roku 2022.



Nowym co-main eventem gali KSW 79 w Libercu zostało starcie w wadze średniej pomiędzy lokalnym bohaterem, Dominikiem Humburgerem a niepokonanym Nemanją Nikoliciem.

Walka wieczoru o pas wagi ciężkiej KSW

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (22-6 1NC, 5 KO, 13 Sub) vs Todd Duffee (9-3 1NC, 9 KO)

Karta główna

83,9 kg/185 lb: Dominik Humburger (5-0, 5 KO) vs Nemanja Nikolić (9-0-1, 4 KO, 4 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (1-0, 1 KO) vs Tomas Mozny (1-1, 1 KO)

120,2 kg/265 lb: Daniel Omielańczuk #3 (26-13-1 1NC, 6 KO, 10 Sub) vs Michał Kita #6 (21-15-1, 13 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Brian Hooi #3 (18-10 1NC, 6 KO, 6 Sub) vs Jivko Stoimenov (12-5 1NC, 6 KO, 6 Sub)

83,9 kg/185 lb: Andreas Gustafsson (7-1, 4 KO, 2 Sub) vs David Hosek (8-3-1, 6 KO, 1 Sub)

68,5 kg/151 lb: Ramzan Jembiev (3-1, 2 KO) vs Murilo Delfino (3-0, 2 KO, 1 Sub)

59 kg/130 lb: Natalia Baczyńska-Krawiec (6-3, 1 KO) vs Petra Castkova (6-5, 1 KO, 1 Sub)