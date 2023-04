Zaskakujący transfer do KSW. Popularny raper maczał w tym palce

Patryk "Gleba" Tołkaczewski to doskonale znany polskim kibicom zawodnik, który popularność zdobył dzięki krwawym starciom na gali GROMDA. Torunianin ma na koncie także dwie walki bokserskie, jedną zakończoną wygraną oraz jedną remisową.

29-latek ostatnimi czasy coraz częściej pokazywał się w przestrzeni freak figtów. Przygotowywał Denisa Załęckiego m.in. do ostatniej walki z Pawłem Tyburskim, a także uczęszczał na konferencje High League. "Glebę" można znać także z kultowych humorystycznych filmów pt. "Moda i Sukces" publikowanych na kanale My To Sukces.