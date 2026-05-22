Zaskakujący ruch Jurkowskiego. Legenda KSW przemówiła ws. Prime MMA. Padła obietnica

Już 23 maja odbędzie się pierwsza gala Fight Mode w Poznaniu. Łukasz "Juras" Jurkowski i Sandra Kubicka, pełniący rolę włodarzy federacji, przygotowali dla fanów mnóstwo ciekawych zestawień. Zawodnikami, którzy zawalczą w sobotę w ringu, są m.in. Wojciech Sobierajski, Greg Maksel, Krystian Kaszubowski, Henry Fadipe, Dominika Rybak i Jessica Kusz. Bohaterami walki wieczoru zostali natomiast doświadczeni Maciej Sulecki oraz Kacper Formela.

Popularny "Juras" zdradził jednak niedawno, że przez pewien błąd jedna z walk w trakcie wieczoru stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Mowa o co-main evencie z udziałem Kusz i Rybak. Pierwszą z pań wciąż wiąże bowiem aktywny kontrakt z Prime MMA.

"Juras" popełnił błąd. Nagła reakcja Prime MMA. Padły konkretne słowa o współpracy

W czwartek, 21 maja, na Instagramie Jurkowskiego nagle pojawiło się nagranie, w którym włodarz Fight Mode zwraca się do Prime MMA. Okazuje się, że mimo początkowego błędu przy budowaniu karty walk i zakontraktowaniu Kusz objętej zakazem konkurencji, jej pierwotna federacja nie zamierza blokować starcia swojej zawodniczki. Legenda KSW postanowiła wiec podziękować federacji freak fightowej za jej gest.

- Uczę się tego biznesu od strony organizatorskiej i też wiem, że będziemy - mam nadzieję - popełniać tych błędów coraz mniej. Wielkie podziękowania dla Prime MMA, dla Tomka [Bezrąka], dla Bartka [Szuby], dla Pawła [Jóźwiaka] za to, że za waszą zgodą Jessica Kusz będzie mogła walczyć w co-main evencie naszej gali Fight Mode. Teraz już to wiemy, że ma ważny kontrakt z wami i w każdej chwili mogliście to zablokować, a tego nie zrobiliście - zwrócił się do zarządu Prime MMA Jurkowski.

"Juras" nie poprzestał jedynie na słowach wdzięczności. Mężczyzna dodał, że ma nadzieję na owocną współpracę z Prime MMA w przyszłości. Padła też obietnica wspólnej kolacji z Bezrąkiem, Jóźwiakiem i Szubą.

- Także naprawdę ja bardzo doceniam i w imieniu mojej organizacji Fight Mode bardzo wam za to dziękuję. Liczę oczywiście na fajną współpracę w przyszłości. Zapraszamy na każdą galę Fight Mode, drzwi dla was oczywiście są bardzo szeroko otwarte. No i co, do zobaczenia. Stawiam kolację, obiecałem, a ja słowa dotrzymuję - zakończył.

Współpraca na linii Fight Mode - Prime MMA z pewnością mogłaby dostarczyć fanom freak fightów jeszcze więcej ciekawych zestawień. Na ten moment Jurkowski skupia się natomiast na domknięciu swojej pierwszej gali walki na gołe pięści. Niewykluczone, że temat wspólnych ruchów obu federacji zostanie podjęty na kolacji wspomnianej przez byłego zawodnika KSW.

Łukasz "Juras" Jurkowski Gałązka AKPA

Łukasz "Juras" Jurkowski Pawel Wodzynski East News

Łukasz "Juras" Jurkowski po raz ostatni w KSW walczył w 2021 roku WOJCIECH STROZYK East News





Popularna polska ,,kaszanka". Łukasz "Juras" Jurkowski debiutuje przed mikrofonem LM Polsat Sport Polsat Sport