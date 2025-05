Zaskakujące rozstrzygnięcie w walce Karasia. Niemal 16 minut w oktagonie, dwaj rywale na deskach

Wyjątkowa formuła walki na Prime Show MMA. Pierwszy odpadł "Himi"

Kibiców mocno elektryzowała formuła pojedynku i to, jaką taktykę obiorą jego uczestnicy. W końcu nieczęsto mamy okazję śledzić starcie trzech zawodników na raz. O ile jeszcze formuła 2 vs 1 jest już stałym elementem kart walk freak fightowych gal, o tyle tego typu zestawienia już niekoniecznie. Zdecydowanie największą niewiadomą było to, w jakiej formie jest będący w ostatnim czasie w Polsce persona non grata Robert Karaś.