Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia JJ znalazła czas, by odwiedzić rodzinny Olsztyn, gdzie udzieliła długo przekładanego wywiadu rozgłośni UWM FM - to radio Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz rozmowy na tematy świąteczne i działalności charytatywnej, której poświęca się była zawodniczka padła zaskakująca deklaracja dotycząca działań stricte sportowych.

Joanna Jędrzejczyk wystartuje w Rajdzie Dakar?

Czy jej się uda? Jak do tej pory zdecydowana większość jej planów się spełniała. Zapewne tak będzie tym razem. Trzeba przyznać, że to ogromne wyzwanie. W Rajdzie Dakar zawodnicy podróżują przez pustynię, a długość odcinków specjalnych sięga kilkuset kilometrów dziennie. Do tej pory jedynie dwie Polki brały udział w morderczym wyścigu. Były to: Martyna Wojciechowska w 2002 r. w kategorii samochodów i Izabela Szwagrzyk w 2009 r. na ciężarówce. W latach 2012-15 w Rajdzie Dakar wziął udział najbardziej znany ze wszystkich polskich uczestników - były skoczek narciarskich, Adam Małysz.