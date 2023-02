W środę media obiegła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego, który był aktorem i gwiazdą freak fightów. 29-latek ostatnią walkę stoczył w grudniu, a z najnowszych ustaleń wynika, że jeszcze jakiś czas temu pojawił się pomysł, by Murański po raz kolejny wyszedł do ringu w marcu. Szczegóły planowanej walki były nietypowe i ostatecznie obie strony doszły do skutku, że pojedynek zostanie przeprowadzony w innej formule.