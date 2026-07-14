Kariera Artura Szpilki w mieszanych sztukach walki wygląda imponująco. Pięściarz ma już sześć starć w swoim rekordzie i aż pięć z nich wygrał. Na swojej drodze miał już Mariusza Pudzianowskiego, Errola Zimmermana, czy Michala Martinka - zawodników o wiele bardziej doświadczonych w MMA niż "Szpila". Mimo wszystko to 37-latek wychodził z tych pojedynków zwycięsko i jak na razie wszystkie swoje walki wygrał przed czasem.

Jedyną "skazą" na rekordzie Szpilki jest pojedynek z 11 maja 2024 roku. Wówczas zmierzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Walka potrwała zaledwie kilkanaście sekund. Szpilka ruszył od razu na rywala, ale przeliczył się z zamiarami i błyskawicznie został skontrowany i pokonany. Po starciu przyznawał, że zbyt optymistycznie podszedł do walki, a plan był zupełnie inny. Niemal od razu po pierwszym pojedynku zaczęto mówić o rewanżu.

Szpilka wymownie o rewanżu z Wrzoskiem. Zaskakująca deklaracja

Zwłaszcza Szpilka powtarzał, że chciałby ponownie zmierzyć się z Wrzoskiem. Kolejne tygodnie i miesiące mijały, a jak do rewanżu nie dochodziło, tak nie doszło nadal. I wszystko wskazuje na to, że kolejne takie starcie szybko się nie odbędzie. W rozmowie z Arturem Mazurem w programie "Klatka po Klatce" Szpilka wysłał jasny komunikat w sprawie ewentualnego rewanżu.

Pięściarz stwierdził bowiem, że na ten moment takiej walki nie potrzebuje. "Mam duży żal do Arka o to, że kazał mi poczekać. Gdyby walka wyglądała tak, jak wyglądała, ale w odwrotną stronę, że nawet nie zdążyłby pokazać niczego, żadnej wymiany... Oczywiście nie mam pretensji do Arka, bo to była moja wina nie jego. Ale przegrałeś, mówisz daję mu rewanż, bo tu nie było walki" - stwierdził Szpilka.

"Skoro on tak, to ja też tej walki na razie nie potrzebuję. Na razie mam Sakaia, daleko w przyszłość nie chcę wybiegać, cel numer jeden. Zostawiam tą rozmowę na po walce (...). Ile mam czekać? Jakby mi zależało, to idę do KSW mówię: słuchaj mam walczyć rewanż z Wrzoskiem, bo jak nie, to nie walczę następnej walki. Jestem takim człowiekiem, mówię o sytuacji gdyby to było odwrotne. Założę się, że musieliby mi dać ten rewanż. To byłby dla mnie punkt honoru. Nie chciał, szkoda, nie rozpatruje tego. Idę swoją drogą" - podsumował pięściarz.

Artur Szpilka Adam Jankowski East News

Artur Szpilka Mateusz Kotowicz/REPORTER East News





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