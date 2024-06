Rosjanie nie otrzymali żadnych sportowych sankcji od UFC. To jedna z niewielu federacji nie tylko zezwalająca na udział rosyjskich sportowców w walkach, ale również nie zakazująca im noszenia narodowych symboli. White od dwóch lat zachowuje się, jakby wojny w Ukrainie nie było, a jego polityczne sympatie tylko to podkreślają.

Szef UFC wspiera Rosję

Rosja i Białoruś stały się pariasami w sportowym świecie. Nie uczestniczą w wielu europejskich pucharach, Rosjanie i Białorusini nie są tez dopuszczani do zawodów, a jeśli już, to nie mogą występować pod swoimi flagami. Inne zasady panują jednak w UFC. Znany z sympatii do Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa Dana White nie kryje, że zależy mu na widzach z Rosji i chętnie zorganizowałby tam galę.