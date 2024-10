Zapowiada się wielka gala w Polsce. Promotor uchylił rąbka tajemnicy

W sobotę 28 września w Kopalni Soli "Wieliczka" miejsce miała 47. gala organizowana pod szyldem Babilon MMA . Federacja Tomasza Babilońskiego po raz kolejny zawitała to tego magicznego miejsca 125 metrów pod ziemią. Jak zawsze nie można było narzekać na brak emocji w każdym ze starć. W walce wieczoru Rafał Dudek pokonał przed czasem Anatolija Huanjana i zdobył pas mistrza Babilon K-1 w wadze do 77 kg . Zapytaliśmy promotora, jaka przyszłość maluje się przed jego marką.

- Naszym głównym celem jest kontynuowanie, rozwijanie i nagłaśnianie projektu. Porównując nas do tego, co było kilkanaście lat temu, to można zauważyć ogromny progres. Nasze hale i sale są praktycznie wyprzedawane. Często zapraszamy nie tylko widzów, ale i różnego typu firmy, które zasiadają na miejscach VIP podczas gal - mówi nam Babiloński.