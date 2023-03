Michał Przybycień, Interia: Zacznijmy od tego, jak widzisz swoją przyszłość we freak fightach?

Ziemowit Kossakowski: - Nie wykluczam kolejnych startów. Myślę, że wystąpię jeszcze w tym roku. W październiku, w budce telefonicznej, miałem się bić z "Kamerzystą". ale nie dogadaliśmy szczegółów kontraktu.

- Chciałbym się zmierzyć z jakimś dziennikarzem, najlepiej o lewicowych poglądach.

Rewanż z Jasiem Kapelą wchodzi jeszcze w grę?

- Nie będę się prosił o rewanż z Kapelą. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Wygrał z powodu moich błędów, mojej niesubordynacji.

- Miałem gorszy psychicznie moment po tej walce, ale to nie jest żaden problem w skali problemów z jakimi borykają się ludzie np. niepełnosprawności, choroby, czy kredyty, to incydentalna porażka z jakimś przygłupem nie bruździ mojego sumienia. Przepracowałem już tę porażkę. Nie definiuje ona mojego życia, bo mam za sobą wieloletni warsztat dziennikarski. Teraz realizuję się tez w branży PR. Nie mam zamiaru się łasić. Już "Skolim" wyłamał mu szczękę z zawiasów, za te bezeceństwa, które wygaduje.

- Sporo podróżuję po Polsce i gdy rozmawiam z ludźmi, słyszę o nim sporo negatywnych opinii. Wiele osób chciałoby tego rewanżu, ale ja się nie będę prosił.

Jak teraz, z perspektywy czasu, oceniasz ten pojedynek?

- Ja się strasznie zachłysnąłem tym wszystkim. Wszedłem "z partyzanta" w ten świat showbiznesu, a ponieważ mieszkam w Warszawie, to pokusy czekały na każdym kroku. Jestem na siebie zły, bo zawiodłem samego siebie i ludzi, którzy byli mi bardzo życzliwi. Można było wykonać kilka treningów więcej i myślę, że mój przeciwnik zostałby szybko pokonany.

- Po czasie, gdy śledzę medialny wydźwięk różnych pojedynków we freak fightach, to nieskromnie powiem, że mój pojedynek z Kapelą rozlał się po wszystkich mediach, nie tylko sportowych, ale przede wszystkim politycznych, a tam freak fighty sięgają bardzo rzadko.

Ostatnio też tam gościły, ale niestety po tragicznym wydarzeniu, jakim była śmierć Mateusza Murańskiego.

- Dosyć dobrze znałem Mateusza. Bardzo przeżyłem jego śmierć. Poznaliśmy się przy okazji pierwszej edycji Prime Show MMA, gdzie on też walczył. Po konferencji prasowej, gdy udzielałem wywiadu, publicznie pochwaliłem Mateusza i jego tatę, za wspólną działalność ojca z synem.

- Od razu złapałem z Mateuszem wspólny kontakt. Byliśmy w dobrych relacjach, wielokrotnie odwiedzał mnie na Saskiej Kępie.

- Był bardzo dobrym człowiekiem, życzliwy, pomocny, opiekuńczy, miał serce na dłoni. Prywatnie zupełnie inny, niż jego medialna kreacja. Modlę się za Mateusza i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na szczycie, jak śpiewał Grubson.

To na pewno ogromna strata dla całego świata freak fightów.

- Myślę, że powinien powstać film o Mateuszu. Jest on jedną z najważniejszych postaci we freak fightach. Był jednym z prekursorów tej sceny w Polsce i należał do grona najbardziej popularnych zawodników. Myślę, że z czasem znajdą się życzliwi ludzie, którzy taką produkcję, upamiętniającą postać Mateusza, nakręcą. Na kartach historii się zapisał. Niewątpliwie jest legendą freak fightów.

Obaj występowaliście w federacji Prime Show MMA. Jeśli wrócisz, to dalej będziesz tam walczył?

- Obecnie nie mam kontraktu, ani z Prime, ani z żadną inną federacją.

Federacja się z tobą rozliczyła? Pytam, bo wiele osób wysuwa oskarżenia, że Prime nie płaci zawodnikom.

- Mogę powiedzieć, że jesteśmy rozliczeni. Miałem kontrakt na jedną walkę, która się odbyła. Później federacja ogłosiła "Kamerzystę", jako mojego rywala, ale do tej walki nie doszło i raczej nie dojdzie, bo słyszałem, że "Kamerzysta" rozstał się z federacją. Jeszcze do niedawna wysyłał jakieś sygnały odnośnie ponownej realizacji tego naszego pojedynku, ale ostatnio urwał nam się kontakt. Ma uszkodzoną nogę, więc może się bić tylko w boksie, ale mi to pasuje, bo lepiej czuję się w stójce. Sporo trenuję tę płaszczyznę, Jeśli miałbym wrócić, to chciałbym walczyć w boksie na małe rękawice. Mam 190 cm wzrostu, przy mojej wadze, ok. 73-75 kg, siłą rzeczy czułbym się lepiej w płaszczyźnie stójkowej, niż parterowej.

Sporo kontrowersji pojawia się też wokół Pawła Jóźwiaka. Czy jako były zawodnik Prime, możesz potwierdzić, jaką rolę pełnił on w federacji?

- Sporo spraw załatwiał mój manager. Kontaktował się z Bartoszem Szubą. Pawła Jóźwiaka nie lubię i z nim nie rozmawiam.

Skoro za sobą nie przepadacie, to może jest szansa na wasz pojedynek?

- Jako prezes Piast TV, mógłbym się zmierzyć z szemranym promotorem mógłbym wystąpić. Kiedyś chciał z nim walczyć Norman Parke. Prime ogłosiło go, jako rywala dla Adama Oknińskiego na Prime Show MMA 4, choć wcześniej ukazywały się informacje, że federacja nie rozliczyła się z Parke po jego walce z Grzegorzem Szulakowskim. Dlatego Norman nie chciał wziąć kolejnej walki. Z tego, co słyszałem, zażądał zaliczki, ale ponieważ federacja nie chciała jej zapłacić, zaproponował zmianę rywala na Pawła Jóźwiaka.

Parke to podobno niejedyny zawodnik, któremu Prime nie zapłaciło.

- Wielu zawodników też się do mnie odzywało, prywatnie, po radę, jak z nimi rozmawiać. "Skolim" nagłośnił temat, Z Pauliną Hornik też się podobno nie rozliczyli, Popek też coś wspominał, "Kamerzysta" miał problemy. Ta lista osób się powiększa. Mnie na niej nie ma, ale ja w Prime stoczyłem tylko jedną walkę.

W sprawie kolejnych walk telefon często dzwoni?

- Mam stały kontakt z jedną federacją i proponuję, żeby zrealizować kolejny pojedynek dziennikarski. Myślę, że nie brakowałoby chętnych po stronie dziennikarsko-politycznej. Daję sobie czas jeszcze do lata, żeby podbudować formę i myślę, że wtedy rozpocznę tournée po konferencjach prasowych.

Masz wymarzonego rywala?

- Ciężkie pytanie. To jest trudne do zrealizowania, ale takim moim wymarzonym rywalem byłby szef partii Razem, Adrian Zandberg. Po wyborach, gdyby partia Razem nie weszła do Sejmu, a on chciałby dorobić trochę pieniędzy, to jak najbardziej.

- Także syn Donalda Tuska, Michał. Ostatnio jest o nim ciszej i chciałbym odświeżyć tę perłę i wyzwać na pojedynek. Trzeci w tej kolejności byłby elektryczny, jak Tesla, Sławomir Nitras.

A może walka z innym dziennikarzem, np. Michałem Cichym?

- Michał Cichy to dziennikarz sportowy o bardzo prawicowych poglądach. Niezależnie od mojej sympatii do niego lub jej braku, myślę że konferencje nie miałyby sensu.

Ale jego rywal, "Szalony Reporter" jest już bardziej kontrowersyjną postacią.

- Jest gadatliwy, nie kontroluje bajery, ma poglądy lewicowo-liberalne. Rozmawiałem z nim jakiś czas temu, właśnie o wspólnej walce. Mieliśmy się zdzwaniać, ale był za granicą, a ja sporo pracuję i jakoś tego nie dogadaliśmy, ale planuję się z nim skontaktować.

