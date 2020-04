Zaplanowana na 18 kwietnia gala największej na świecie organizacji Mieszanych Sztuk Walki - Ultimate Fighting Championship - została przełożona. Prezydent UFC Dana White chciał, aby się odbyła na prywatnej wyspie, mimo pandemii koronawirusa.

Na całym świecie wstrzymano niemal wszystkie imprezy sportowe, tymczasem władze UFC planowały trzymać się swojego harmonogramu, chociaż bez kibiców. Gala UFC 249 pierwotnie miała się odbyć w Nowym Jorku, później przeniesiono ją na niezidentyfikowaną wyspę. White zapowiadał też organizowanie walk regularnie.

"Byłem gotowy na sobotę, ale (partnerzy - przyp. red.) Disney i ESPN poprosili mnie, abym zrezygnował. Cenię i szanuję współpracę z nimi, więc przełożyłem galę" - napisał prezydent UFC w wiadomości do agencji AP.



Komunikat w tej sprawie wydał także ESPN.



"Nikt nie chce powrotu sportu bardziej niż my, ale mamy poczucie, że to nie jest właściwy moment z różnych powodów. ESPN podzieliło się swoimi obawami z UFC i spotkało się to ze zrozumieniem" - napisano.



White nie przestaje jednak rozbudowywać infrastruktury na wyspie, którą nazwał Fight Island (Wyspa Walki). "Wkrótce będziemy gotowi do akcji" - zaznaczył. Jego celem jest, aby UFC było pierwszym sportem, który "ruszy", gdy skończy się kryzys wywołany przez koronawirusa.



Dotychczas na świecie odnotowano ponad 1,6 mln przypadków zakażenia, najwięcej w USA - ok. 470 tysięcy. Łącznie zmarło ponad 95 tysięcy osób.

