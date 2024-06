Zamieszanie wokół McGregora. Niepokój przed galą, gwiazdor nagle "zniknął"

Zapowiedziano "wielki powrót" McGregora do oktagonu. Rywalem Michael Chandler

Z uwagi na niekonwencjonalny styl i niezwykle barwne życie Irlandczyk ma oddaną rzeszę fanów, którzy nie mogą doczekać się jego kolejnej walki. Do wielkiego powrotu McGregora do oktagonu miało dojść pod koniec czerwca na gali UFC 303. 35-latek miał się zmierzyć z Michaelem Chandlerem, ale niestety coraz więcej wskazuje na to, że do starcia nie dojdzie.