Zbliża się termin kolejnej walki Marianny Schreiber w Clout MMA. W niektórych kręgach kobieta zaczyna być już bardziej rozpoznawalna niż jej mąż Łukasz, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Aktywność małżonki po raz kolejny uderza w niego medialnym rykoszetem. Jedna z popularnych influencerek właśnie wystosowała gorący apel o jednoznacznej treści: "9 marca dojdzie do walki Marianny Schreiber z Małgorzatą Magical. Nie możemy do tego dopuścić. Zwracam się do posła Łukasza Schreibera o natychmiastowe przywołanie do porządku swojej żony. Jest to bowiem z jej strony jawna promocja patologii".