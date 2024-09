Zamieszanie na godziny przed galą. Surowa kara i zmiana w ostatniej chwili

Do wyjątkowej gali Babilon MMA 47 w Kopalni Soli "Wieliczka" pozostało tylko kilka godzin. Dzień wcześniej, podczas obowiązkowego ważenia doszło do nieprzyjemnych perypetii, poprzez które jeden z zawodników został wykluczony. W jego miejsce wskoczył debiutant Kacper Klasa i to on stoczy walkę z Oskarem Staszczakiem. - Po gali wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski - zapowiada szefostwo organizacji.