Braciszku byłeś dzielny, ale to była niesprawiedliwa walka... Pamiętasz? To Ty zabrałeś mnie pierwszy raz nad morze. To z Tobą ulepiłam swojego największego bałwana w życiu. Rzucając zaklęcia z moich uszu wyciągałeś w magiczny sposób moje ulubione słodycze. Zawoziłeś i odbierałeś mnie ze szkoły na ramię swojego roweru, kiedy rodzice pracowali do późna. Z Tobą słuchałam swoich pierwszych rapsów. Nie zapomnę, jak goniłeś mnie do sprzątania, zanim mama wróci zmęczona do domu. Nauczyłeś mnie pierwszych podciągnięć na drążku, pompek, rzutów do kosza i headshotów w CS Go. Byłeś najlepszy człowiekiem na tej planecie. Kocham Cię, za dużo się wycierpiałeś, odpoczywaj

~ - napisała.