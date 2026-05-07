Załęcki reaguje ws. kolejnego rywala. Padł konkretny termin

Patryk Górski

To się naprawdę może wydarzyć. Dopiero co FAME MMA potwierdziło walkę Denisa Załęckiego na nadchodzącej gali w Koszalinie, a ten już planuje kolejne starcie. I to nie z byle kim. Zawodnik od lat jest skonfliktowany ze swoim potencjalnym rywalem. - Liczę na to, bo to się musi odbyć - wskazuje popularny "Bad Boy". Padł konkretny termin jego następnego pojedynku.

Denis Załęcki, umięśniony mężczyzna z tatuażami na ramieniu i szyi, pod czerwonym oświetleniem.
Denis ZałęckiMarcin Bulanda/PressFocusNewspix.pl

FAME MMA 31 odbędzie się już 9 maja w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. Jednym z najważniejszych elementów gali z pewnością będzie zapowiadany turniej boksu w małych rękawicach - "Fight Club". Ósemka zawodników zawalczy w nim o luksusową nagrodę główną w postaci BMW M5. Szansę na udział w rywalizacji dostali m.in. Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś czy Jose "Josef Bratan" Simao.

To jednak nie koniec emocji. Oprócz wspomnianego turnieju federacja zakontraktowała także kilka innych walk, które fani będą mieli przyjemność śledzić podczas wydarzenia. Dawid "Crazy" Załęcki zmierzy się z wymagającym Michałem "Matrixem" Królikiem, a syn tego pierwszego - Denis "Bad Boy" Załęcki - podejmie w głośnym rewanżu Mateusza "Don Diego" Kubiszyna.

Równie głośno, co o nadchodzącym pojedynku Denisa Załęckiego, jest o jego ostatniej deklaracji, którą złożył w wywiadzie dla serwisu "Fansportu". 28-latek zdradził kilka dni temu, że chciałby, aby jego kolejnym rywalem został Denis Labryga. Panowie od lat nie pałają względem siebie sympatią, więc z pewnością ich konflikt mógłby przyciągnąć znaczną część fanów.

- Liczę na to, bo to się musi odbyć. Idę w dobrą stronę, żeby być gotowym w 100 proc. Nie będzie tak, że wejdę sobie na świeżaka bez przygotowania. Wejdę na pełnej i na pewno się zdziwi. Jak wygram, teraz obejdzie się bez kontuzji, to może w następnej Labryga. On cały czas jest w formie, nie zrobi super progresu z gali na gali, a ja robię ogromny. (…) Jak nie w sierpniu zawalczę, to może w listopadzie - powiedział Załęcki.

Donald Trump
Denis Załęcki wskazał, że w przypadku wygranej lub braku kontuzji w walce z Kubiszynem, będzie mógł zmierzyć się z Labrygą już na którejś z nadchodzących gal. Ich starcie jest możliwe już nawet w sierpniu bądź listopadzie.

Na ten moment FAME MMA ani żadna inna federacji nie wyraziła otwarcie zainteresowania takim zestawieniem. Do słów Załeckeigo należy podejść zatem z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że więcej szczegółów na temat potencjalnego zestawienia poznamy dopiero po gali odbywającej się 9 maja w Koszalinie.

Oktagonalna klatka federacji Fame MMA oświetlona niebieskimi światłami, na środku widoczne logo organizacji, w tle telebimy i elementy scenografii galowej.
Oktagon podczas jedne z gal FAME MMAKarol MakuratEast News
Dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie twarzą w twarz, patrząc sobie w oczy z poważnym wyrazem twarzy; pomiędzy nimi mikrofon z napisem FAME trzymany przez osobę w tle, sugerujący medialne wydarzenie, prawdopodobnie konferencję przed walką.
FAME MMA 30: Denis Labryga vs Makhmud MuradovFame MMAmateriały prasowe
FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip Bątkowski
FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip BątkowskiFame MMAmateriały prasowe
