Zajął miejsce Pudzianowskiego. Teraz powiedział, co o nim sądzi

Kibice z niecierpliwością czekali na powrót Mariusza Pudzianowskieg o do oktagonu. Kiedy więc włodarze KSW ogłosili, że gwiazdor wystąpi na jubileuszowej gali XTB KSW 100 w Gliwicach , wywołało to ogromne poruszenie. Z czasem karta walk zaczęła się wypełniać, aż w końcu pozostała już tylko jedna niewiadoma - oponent "Dominatora". Jak się później okazało, z ogłoszeniem przeciwnika 47-latka czekali wcale nie bez powodu. Na krótko przed galą Mariusz Pudzianowski niespodziewanie ogłosił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z walki.

"Długo wahałem się z decyzją, ale muszę rozsądnie zgodzić się z ekipą od przygotowań i przełożyć walkę na inny termin . Ciężko mi to przychodzi, bo bardzo chciałem pokazać się wam od najlepszej strony na okrągłej setnej gali KSW. Obecnie nie jest to możliwe... " - przekazał fighter za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Arkadiusz Wrzosek ujawnił, co sądzi o Mariuszu Pudzianowskim

Ostatecznie miejsce Mariusza Pudzianowskiego wskoczył Arkadiusz Wrzosek . Gwiazdor 16 listopada stanie do walki z Brazylijczykiem Matheusem Scheffelem . 32-letni fighter z Pruszkowa na krótko przed jubileuszową galą KSW znalazł czas na rozmowę z Andrzejem Kostyrą z kanału "KOstyra SE", podczas której zdradził kulisy otrzymania propozycji walki podczas XTB KSW 100 w Gliwicach. Przy okazji wspomniał on o Mariuszu Pudzianowskim i powiedział, co sądzi o zawodniku z Białej-Rawskiej.

"Dwa dni później wróciłem do Polski, zrobiłem sparing i te trzy rundy wystarczyły by uznać, że moja forma jest wystarczająca i wziąć tę walkę. Dostałem informację od federacji, że to będzie zastępstwo za Pudzianowskiego, ale umówmy się - Mariusz w naszym świecie sportów walki jest niezastąpiony. Dlatego ja podchodzę do tego tak, że to jest po prostu dodatkowe starcie na gali, a nie zastępstwo za "Pudziana", bo tak to bym tylko narzucił sobie większą presję na głowę" - przekazał.