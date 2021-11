Podczas piątkowej gali doszło do dwóch damsko-męskich starć. W obu przedstawicielki "płci pięknej" zostały pokonane.



Najpierw Piotr "Mua Boy" Lisowski pokonał Ulę Siekacz, zasypując ją gradem ciosów, przez co sędziowie zakończyli walkę, a następnie Michał “Polski Ken" Przybyłowicz wygrał z Wiktorią Domżalską przez techniczny nokaut.



MMA VIP 3. Zagraniczne media oburzone walkami kobiet z mężczyznami

Te walki wywołały burzliwą dyskusję wśród fanów MMA - nie tylko w Polsce ale i na świecie. O sprawie pisali bowiem dziennikarze z Anglii, Niemiec czy Hiszpanii.



- Jak to jest usankcjonowane? To przerażające - cytował wypowiedź jednego z kibiców brytyjski portal "Dailymail".



Sprawą zajął się także hiszpański portal "20minutos", zaznaczając że walka Lisowskiego z Siekacz wywołała oburzenie w środowisku i skłoniła do debaty.



