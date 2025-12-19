Zagrali Mazurka Dąbrowskiego. Potem żenada. Polski mistrz rozbity w 69 sekund

Do niecodziennej walki doszło 20 sierpnia 2011 roku. Starcie złotych medalistów olimpijskich miało uświetnić galę MMA w Koszalinie. "Wieczór Mistrzów" - ten szyld wyglądał obiecująco.

Judoka Paweł Nastula na najwyższym stopniu podium stawał podczas igrzysk w Atlancie (1996). Zapaśnik Andrzej Wroński dostąpił tego zaszczytu dwukrotnie - najpierw w Seulu (1988), potem w Atlancie.

Paweł Nastula kontra Andrzej Wroński. To nie była dobra reklama MMA. Debiut okazał się pierwszą i... ostatnią walką czempiona

Kiedy stanęli naprzeciw siebie, Nastula miał już 41 lat. Wroński był o cztery lata starszy i debiutował w roli wojownika MMA. Jego rywal miał na koncie sześć walk i dwa zwycięstwa.

- W rankingach najciekawszych zjawisk sportowych właśnie ta walka ostatnio pięła się do góry. Po to, żeby stanąć na pierwszym miejscu zestawienia najważniejszej konfrontacji w sportach walki - w taki sposób w roli konferansjera przemówił do publiki Andrzej Supron, swego czasu również znakomity zapaśnik.

Odegrano Mazurka Dąbrowskiego, żeby nikt nie miał wątpliwości, że za chwilę wszystkich czeka wydarzenie niepośledniej rangi.

A zaraz potem nastąpił... gigantyczny zjazd. Obaj czempioni przypominali w ringu wystraszonych wyrostków, którzy nie bardzo mieli pomysł na wiarygodne odegranie swoich ról. Głównie pozorowali walkę, a pojedyncze ciosy wyprowadzali nad wyraz nieporadnie.

Kiedy Wroński poczuł pierwsze silniejsze uderzenie w okolicy czoła, momentalnie zszedł dobrowolnie do parteru - oparł się na kolanach i łokciach. Nie kontrował, nie bronił się. Czekał, aż w sukurs przyjdzie sędzia. Ten szybko zakończył walkę, dokładnie po 69 sekundach od jej rozpoczęcia.

Ogłoszono nokaut, mimo że trudno było dostrzec, by starcie rzeczywiście zwieńczone zostało spektakularnym ciosem obezwładniającym przeciwnika.

- Miałem plan, żeby jak najdłużej walczyć w stójce. I jak widać, mi to wyszło. To jest walka, podjęliśmy wyzwanie. Poza ringiem możemy być kolegami. Na ringu walczymy - podzielił się wrażeniami na gorąco Nastula.

Dla Wrońskiego był to pierwszy i ostatni występ w formule MMA. Jego pogromca również nie zrobił w tym sporcie kariery. Czy komuś ich konfrontacja była potrzebna? Zdania są w tym temacie podzielone. Chociaż na pewno nie pół na pół.

Rok 1999. Paweł Nastula jeszcze w roli judoki i jego kolejna zwycięska walka KAZUHIRO NOGI AFP

Andrzej Wroński Przeglad Sportowy Newspix.pl

Andrzej Wroński Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix.pl