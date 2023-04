Żąda testów antydopingowych w KSW. "Mogę je nawet opłacić"

Do polsko-francuskiego starcia miało dojść już w listopadzie zeszłego roku. Ziółkowski był wówczas mistrzem kategorii lekkiej, a Parnasse - piórkowej. Stawką pojedynku był ten pierwszy atrybut. Z uwagi na kontuzję, warszawianin musiał jednak zrezygnować z udziału w gali . Federacja KSW znalazła zastępstwo - do walki o pas tymczasowego mistrza wyznaczono Sebastiana Rajewskiego, byłego pretendenta.

Parnasse, co nie było zaskoczeniem dla środowiska, wygrał i wszedł w posiadanie drugiego pasa. Ziółkowski od samego początku powtarzał jednak, że to tylko stan przejściowy, a prawdziwego czempiona wyłoni starcie właśnie z nim. Teraz, kiedy Polak wrócił do zdrowia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojedynek doszedł do skutku. Odbędzie się on 3 czerwca podczas gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym. - Stadion robi wielkie wrażenie. Nawet teraz, kiedy nie ma na trybunach choćby jednego kibica, czuć ten ogrom. Nie mogę doczekać się tego, gdy obiekt się zapełni. Cieszę się, że tu jestem - powiedział Ziółkowski.