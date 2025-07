Zaczęło się od liścia, skończyło duszeniem. Nowy "Król" walk wyłoniony

Atmosfera przed walką wieczoru PRIME MMA 13 osiągnęła temperaturę wrzenia po głośnej przepychance podczas programu promocyjnego. W studio doszło do wymiany ciosów, kiedy to "Taazy" rzucił się na Tańculę i spoliczkował go, a ten odpowiedział rzucaniem przedmiotami. To wszystko doprowadziło do chaosu i interwencji ochrony.