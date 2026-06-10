Zabójstwo wstrząsnęło Polską. 25 lat więzienia dla byłego sportowca

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Te wydarzenia wstrząsnęły krajem w 2022 roku. Na Nowym Świecie w Warszawie 29-latek zwrócił uwagę grupie mężczyzn, która zaczepiała kobiety. To wystarczyło, żeby agresywni napastnicy go pobili. W pewnym momencie jeden z nich wyprowadził kilka ciosów nożem. Zabójcą okazał się były zawodnik MMA Dawid Mirkowski (wyraził zgodę na publikację wizerunku i nazwiska). Sąd nie miał wątpliwości. Kara była surowa: 25 lat więzienia.

Dawid Mirkowski po lewej w białej koszuli w budynku, po prawej na ringu w czerwonych rękawicach podczas walki
Dawid Mirkowski (wyraził zgodę na publikację wizerunku i nazwiska) . Po lewej przed wejściem na salę rozpraw, po prawej na gali mieszanych sztuk walki w 2018 rokuPiotr Nowak/PAP/Hildegarda Cjujstek/REPORTERINTERIA.PL

Dawid Mirkowski, główny oskarżony w procesie o zabójstwo mężczyzny w maju 2022 roku na Nowym Świecie, został skazany na 25 lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny.

Do pobicia i dźgnięcia nożem 29-letniego mieszkańca woj. kujawsko-pomorskiego doszło nad ranem 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł.

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Początkowo służby ujęły Łukasza G. i Sebastiana W. Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał ich prawomocnie na siedem lat więzienia za udział w bójce i pobiciu, których następstwem jest śmierć człowieka.

Główny podejrzany Dawid Mirkowski (jest zgoda na podanie nazwiska - przyp. TK) uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 roku został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji. W grudniu 2024 roku został on przywieziony do Polski i usłyszał zarzut zabójstwa.

We wtorek, 9 maja, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Dawida Mirkowskiego, który na salę rozpraw wchodził z szyderczym uśmiechem na twarzy, winnym i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Orzekł również w sumie 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny pokrzywdzonego. Wyrok jest nieprawomocny.

W ustnym uzasadnieniu sąd opisał przebieg zdarzenia.

Między oskarżonym i jego kolegami a pokrzywdzonym doszło do szarpaniny po tym, jak 29-latek zwrócił mężczyznom uwagę, że zachowują się niestosownie wobec kobiet. Szarpanina po chwili przeniosła się w miejsce bramy wejściowej do jednej z posesji przy ul. Nowy Świat.

W tej bramie znajdowali się już tylko oskarżony, jego koledzy i pokrzywdzony. W wyniku uderzeń i kopnięć, dokonanych przez oskarżonego i jego kolegów, pokrzywdzony został przewrócony na ziemię.

W pewnym momencie, co widać jasno na zapisach monitoringu, oskarżony, stojąc nad leżącym już pokrzywdzonym, wyciąga z prawej kieszeni spodni, prawą ręką niezidentyfikowane narzędzie ostrokończyste, a następnie dokonuje tym narzędziem kilka energicznych pchnięć w ciało pokrzywdzonego
mówił w ustnym uzasadnieniu sąd.

Pokrzywdzonemu udało się jeszcze wstać z ziemi, po czym przeszedł do pobliskiego sklepu alkoholowego, w którym poprosił o udzielenie mu pomocy. Oskarżony wraz z kolegami szli jeszcze za pokrzywdzonym, jednak widząc, że wszedł on do sklepu, spokojnie oddalili się i wsiedli przy ul. Foksal do taksówki, udając się spokojnie do miejsc swojego zamieszkania - podkreślił sąd.

Sąd wskazał, że pokrzywdzony doznał łącznie sześciu ran kłutych.

Zaznaczył również to, że oskarżony nie tylko nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu i oddalił się z miejsca zdarzenia, ale także uciekł za granicę przed wymiarem sprawiedliwości.

Po wyjściu z sali rozpraw prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Gołda podkreślił, że wyrok jest bardzo surowy, ale też sprawiedliwy. Dodał, że odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej.

- Wyrok jest sprawiedliwy, dlatego, że absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie jest osadzony w realiach niniejszej sprawy. Sąd, jak usłyszeliśmy w ustnych motywach orzeczenia, bardzo szczegółowo przeanalizował każdy element, każdy materiał dowodowy, nawet najdrobniejszy - wskazał.

Z kolei pełnomocniczka matki pokrzywdzonego, adwokat Małgorzata Sobczyk, powiedziała dziennikarzom, że wymierzona przez sąd kara 25 lat więzienia jest karą adekwatną.

- To zdarzenie spowodowało ogrom cierpienia. To cierpienie będzie zawsze, bo wspomnienia pozostaną. Poczucie krzywdy, mimo że wyrok, który został dziś wydany, jest wyrokiem surowym, sprawiedliwym, to poczucie krzywdy pozostanie i to uczucie straty po bliskiej osobie również - powiedziała.

Dawid Mirkowski to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach DSF, KOK czy Wirtuoz. Był medalistą mistrzostw Europy w muay thai. Nie był wcześniej karany.

Łukasz G. już wcześniej był znany organom ścigania jako współpodejrzany o podpalenie klubu przy ul. Foksal. Na początku lutego 2021 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na trzy lata i sześć miesięcy więzienia. 6 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył mu wymiar kary do trzech lat więzienia.

Dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Łukasz G. wspólnie z Dawidem Mirkowskim i Sebastianem W. brali udział w bójce na Nowym Świecie, która skończyła się śmiercią 29-latka.

25-letni Sebastian W. również był znany stołecznym organom ścigania. W połowie sierpnia 2017 r. brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej przy ul. Ossowskiego na warszawskim Targówku.

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Dawid MirkowskiPiotr NowakPAP
Zawodnik w czerwonym stroju sportowym trzyma złoty puchar i rękawice bokserskie, stojąc na ringu podczas gali sportów walki, otoczony przez innych uczestników i sędziów.
Dawid Mirkowski na gali mieszanych sztuk walki w 2018 rokuHildegarda CjujstekReporter
Mężczyzna z krótką, blond brodą i uczesanymi na bok włosami w białej koszuli siedzi w pomieszczeniu, obok niego funkcjonariusz w mundurze i czapce policyjnej.
Dawid MirkowskiPiotr NowakPAP


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