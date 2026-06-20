Salahdine Parnasse odszedł z organizacji KSW, zatem pełnoprawny pas kategorii piórkowej powędrował w ręce Patryka Kaczmarczyka. To właśnie w głównym wydarzeniu gali KSW 119 dojdzie do pojedynku o mistrzowski pas tej właśnie kategorii. Polak stanie do obrony tytułu przeciwko Leo Brichcie. Obaj zawodnicy słyną z agresywnego i efektownego stylu walki, dlatego kibice mogą spodziewać się spektakularnego pojedynku.

Drugim największym hitem gali w Radomiu będzie pojedynek Arkadiusza Wrzoska ze Stefanem Vojcakiem wagi ciężkiej, czyli numeru dwa z numerem jeden tej kategorii. To sprawia, że ta konfrontacja ma ogromne znaczenie dla układu czołówki królewskiej kategorii wagowej. Styl obu walki obu zawodników zwiastuje, że jeden z nich może paść znokautowany na matę.

Poza tym bardzo ciekawe zapowiadają się pojedynki Damiana Janikowskiego z Wiktorem Zalewskim, czy Konrada Rusińskiego z Adamem Masaevem. Interesująco wygląda również walka Kacpra Wróbla z Souheilem Kaouchenem. Obaj zawodnicy jak do tej pory pozostają niepokonani, tak więc jeśli nie dojdzie do remisu jeden z nich dozna pierwszej w karierze KSW porażki.

XTB KSW 119: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

65,8 kg - Patryk Kaczmarczyk (13-3) - Leo Brichta (14-6) - walka o pas kategorii piórkowej

Karta główna:

120,2 kg - Arkadiusz Wrzosek (7-1) - Stefan Vojcak (9-2)

65,8 kg - Danu Tarchila (8-3) - Daniel Rutkowski (18-4)

80,0 kg - Andrzej Grzebyk (22-8) - Tymoteusz Łopaczyk (13-4)

83,9 kg - Damian Janikowski (10-9) - Wiktor Zalewski (8-2)

77,1 kg - Konrad Rusiński (8-3) - Adam Masaev (10-0)

65,8 kg - Souheil Kaouchen (2-0) - Kacper Wróbel (3-0)

120,2 kg - Michal Martinek (12-7) - Marek Samociuk (9-5) - Michal Martinek wygrał po decyzji sędziów.

Karta wstępna:

70,3 kg - Piotr Kacprzak (13-6) kontra Slimen Hassani (0-1) - Piotr Kacprzak wygrał po decyzji sędziów.

93,0 kg - Predrag Bozović (2-0) kontra Piotr Chudzik (2-0) - Piotr Chudzik wygrał przez poddanie w drugiej rundzie.

KSW: Patryk Kaczmarczyk Sebastian Rudnicki INTERIA.PL

Maciej Kawulski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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