XTB KSW 118: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala XTB KSW 118 opiewa w mocno obsadzoną kartę walk z dwoma pojedynkami mistrzowskimi, wieloma starciami czołowych polskich zawodników oraz kilkoma niezwykle interesującymi zestawieniami młodego pokolenia. Wydarzenie odbywa się w Kaliszu i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców MMA w Polsce.

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku o tymczasowy pas kategorii średniej. Piotr Kuberski zmierzy się z Michałem Michalskim w starciu dwóch efektownie walczących zawodników, którzy od dłuższego czasu znajdują się w ścisłej czołówce dywizji. "Kuber" pozostaje na fali wielu zwycięstw i uchodzi za jednego z najbardziej widowiskowych fighterów w organizacji, natomiast "Cukier" wielokrotnie udowadniał swoją odporność i umiejętność wygrywania trudnych pojedynków.

Drugim mistrzowskim starciem będzie walka o pas kategorii muszej kobiet. Niepokonana w KSW Wiktoria Czyżewska stanie naprzeciw Sary Luzar Smajić. Dla młodej Polki będzie to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze i jednocześnie szansa na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Pojedynek zapowiada się bardzo interesująco, ponieważ obie zawodniczki słyną z ofensywnego stylu i dużej aktywności w stójce.

Na karcie głównej nie zabraknie również znanych nazwisk oraz ważnych pojedynków rankingowych. Do klatki powróci były mistrz KSW Marian Ziółkowski, który zmierzy się z doświadczonym Francuzem Aymardem Guihem. Bardzo ciekawie zapowiada się także starcie Valeriu Mircei z Romanem Szymańskim, które może mieć duże znaczenie dla układu sił w kategorii lekkiej.

Organizacja postawiła również na rozwój młodych zawodników. Kibice zobaczą między innymi niepokonanych Michała Hira i Mateusza Wieczorka, a także kolejne występy Daniela Kolasińskiego czy Konrada Rusińskiego. Kartę uzupełnią walki wstępne transmitowane za darmo na YouTube, gdzie wystąpią m.in. Michał Dreczkowski oraz Dawid Kasperski.

XTB KSW 118 zapowiada się więc jako gala pełna ważnych rozstrzygnięć, emocjonujących zestawień i potencjalnych zwrotów akcji. Dwa pojedynki mistrzowskie oraz obecność wielu czołowych polskich zawodników sprawiają, że wydarzenie może okazać się jednym z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza KSW.

XTB KSW 118: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

83,9 kg - Piotr Kuberski (18-1) pokonał Michała Michalskiego (14-6) przez TKO w 2. rundzie - walka o tymczasowy pas

Karta główna:

61,2 kg - Sara Luzar Smajić (7-3) pokonała Wiktorię Czyżewską (7-2) przez j ednogłośną decyzję sędziów (2x 49-26, 48-47) - walka o pas wagi muszej

70,3 kg - Valeriu Mircea (32-9-1) pokonał Romana Szymańskiego (18-10) przez TKO w 3. rundzie

70,3 kg - Marian Ziółkowski (26-11-1) pokonał Aymarda Guih (19-15-1) przez TKO w 2. rundzie

93,0 kg - Aleksander Winiarski (4-1) pokonał Dawida Kasperskiego (2-2) przez j ednogłośną decyzję sędziów (3 x 30-27)

77,1 kg - Konrad Rusiński (8-3) pokonał Tagira Machmudova (3-1) przez TKO w 1. rundzie

93,0 kg - Michał Dreczkowski (7-1) pokonał Cedrica Lushimę (7-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (3 x 30-27)

Karta wstępna (walki do obejrzenia za darmo na kanałach YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA):

77,1 kg - Steven Krt (7-4) pokonał Daniela Kolasińskiego (5-3) [przez TKO w 2. rundzie

81,0 kg - Mateusz Wieczorek (4-0) pokonał Michała Hira (5-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)

KSW 104: Tomasz Romanowski - Piotr Kuberski

