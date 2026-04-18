Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim MMA w pierwszych miesiącach roku. Organizacja ponownie zawita do Warszawy, gdzie 18 kwietnia w hali COS Torwar kibice będą świadkami wielu interesujących pojedynków, w tym dwóch walk o mistrzowskie pasy.

W walce wieczoru zobaczymy starcie o tytuł kategorii średniej. Aktualny mistrz Paweł Pawlak stanie do kolejnej obrony pasa, a jego rywalem będzie legenda KSW, Mamed Chalidow. To zestawienie elektryzuje fanów, ponieważ naprzeciw siebie staną dominujący czempion oraz były król tej dywizji, od lat uznawany za jedną z największych ikon federacji.

Drugą walką o najwyższą stawkę będzie pojedynek w wadze ciężkiej. Phil De Fries, który od dłuższego czasu nie znajduje pogromcy w KSW, skrzyżuje rękawice z Marcinem Wójcikiem. Dla Polaka będzie to życiowa szansa, by sięgnąć po mistrzowski pas i zatrzymać dominację Brytyjczyka.

Poza starciami o tytuły karta walk oferuje również szereg ciekawych zestawień. Do klatki powróci Daniel Rutkowski, który zmierzy się z Ołeksiejem Poliszczukiem. Uwagę przyciąga także konfrontacja Andiego Vrtacicia z Albertem Odzimkowskim - pojedynek ten był już wcześniej planowany, jednak nie doszedł do skutku ze względu na problemy zdrowotne jednego z zawodników.

W rozpisce nie zabrakło również międzynarodowych pojedynków oraz występów młodych zawodników, którzy dopiero budują swoją pozycję w organizacji. Wszystko wskazuje na to, że XTB KSW 117 dostarczy kibicom wielu emocji i może przynieść istotne rozstrzygnięcia dla układu sił w kilku kategoriach wagowych.

XTB KSW 117: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

83,9 kg: Paweł Pawlak (26-4-1) pokonał Mamed Chalidowa (38-10-2) przez TKO w 4. rundzie - o pas KSW wagi średniej

Co-main event:

120,2 kg: Phil De Fries (29-6) pokonał Marcina Wójcika (22-11) przez duszenie w 1. rundzie - o pas KSW wagi ciężkiej

Karta główna:

65,8 kg: Daniel Rutkowski (18-4) pokonał Oleksieja Poliszczuka (15-7) przez jednogłośną decyzję sędziów

83,9 kg: Andi Vrtacić (9-3) pokonał Alberta Odzimkowskiego (16-8) przez TKO w 1. rundzie

61,2 kg: Marcelo Morelli (8-4) pokonał Werlesona Martinsa (19-9) przez jednogłośną decyzję sędziów

77,1 kg: Hugo Deux (7-1) pokonał Welissona Paivę (12-5-2) przez TKO w 2. rundzie

83,9 kg: Luka Vrtacić (1-0) pokonał Jacka Gacia (3-2) przez nokaut w 1. rundzie

Karta wstępna:

61,2 kg: Tobiasz Le (7-2) pokonał Sebastiana Decowskiego (6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów

65,8 kg: Nacim Belhouachi (5-4) pokonał Jana Maska (3-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

Mamed Chalidow i Tomasz Adamek

KSW Epic: Mamed Chalidow

