XTB KSW 117: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala XTB KSW 117 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim MMA w pierwszych miesiącach roku. Organizacja ponownie zawita do Warszawy, gdzie 18 kwietnia w hali COS Torwar kibice będą świadkami wielu interesujących pojedynków, w tym dwóch walk o mistrzowskie pasy.

W walce wieczoru zobaczymy starcie o tytuł kategorii średniej. Aktualny mistrz Paweł Pawlak stanie do kolejnej obrony pasa, a jego rywalem będzie legenda KSW, Mamed Chalidow. To zestawienie elektryzuje fanów, ponieważ naprzeciw siebie staną dominujący czempion oraz były król tej dywizji, od lat uznawany za jedną z największych ikon federacji.

Drugą walką o najwyższą stawkę będzie pojedynek w wadze ciężkiej. Phil De Fries, który od dłuższego czasu nie znajduje pogromcy w KSW, skrzyżuje rękawice z Marcinem Wójcikiem. Dla Polaka będzie to życiowa szansa, by sięgnąć po mistrzowski pas i zatrzymać dominację Brytyjczyka.

Poza starciami o tytuły karta walk oferuje również szereg ciekawych zestawień. Do klatki powróci Daniel Rutkowski, który zmierzy się z Ołeksiejem Poliszczukiem. Uwagę przyciąga także konfrontacja Andiego Vrtacicia z Albertem Odzimkowskim - pojedynek ten był już wcześniej planowany, jednak nie doszedł do skutku ze względu na problemy zdrowotne jednego z zawodników.

W rozpisce nie zabrakło również międzynarodowych pojedynków oraz występów młodych zawodników, którzy dopiero budują swoją pozycję w organizacji. Wszystko wskazuje na to, że XTB KSW 117 dostarczy kibicom wielu emocji i może przynieść istotne rozstrzygnięcia dla układu sił w kilku kategoriach wagowych.

XTB KSW 117: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te walki

Walka wieczoru:

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Khalidov (38-8-2) - o pas KSW wagi średniej

Co-main event:

120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) - o pas KSW wagi ciężkiej

Karta główna:

65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)

83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)

61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)

77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)

83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

Karta wstępna:

61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)

65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)

Mamed Chalidow

Mamed Chalidow i Tomasz Adamek

